Spavento a Gemonio: auto va a fuoco al semaforo di San Pietro

Automobile in fiamme a Gemonio, all’altezza della Chiesa di San Pietro. Una macchina (una Volkswagen Golf chiara) ha preso fuoco intorno alle 7 di mercoledì mattina, 3 aprile, all’incrocio della Ss394, tra Via Verdi e via Clivio, causando un rallentamento della viabilità.

Galleria fotografica Auto in fiamme a Gemonio 4 di 5

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e i Carabinieri che si sono occupati di gestire il traffico. L’incendio non ha provocato feriti: la persona che si trovava al volante della macchina è riuscita ad abbandonare il veicolo prima che il rogo si propagasse all’abitacolo.