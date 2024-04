Autori per tutti i gusti a BA Book, il festival del libro di Busto Arsizio

Sarà un maggio intenso dal punto di vista culturale quello che si prospetta a Busto Arsizio. In attesa della mostra annuale di Fiber Art (che verrà presentata martedì 23 aprile) dal 12 al 19 maggio sarà la settimana di BA Book che coinvolge le otto librerie cittadine, le otto case editrici, le quattro associazioni culturali e le due biblioteche, quella comunale è quella capitolare, sedute al tavolo letteratura capitanato da Monica Giuffrida, in qualità di coordinatrice, e Carla Trotti della biblioteca capitolare che è l’organizzatrice del festival.

Sarà inaugurata il 12 maggio l’edizione 2024 di BA Book, il Festival del Libro e dell’Editoria, che vuole rappresentare un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell’editoria in tutte le sue possibili declinazioni: tra i nomi più significativi della rassegna, alcuni ritorni eccellenti come Aldo Cazzullo e Stefania Andreoli, volti (e penne) molto noti come Carlo Cottarelli, Marina Di Guardo, Luca Bianchini, Serena Bortone, Daniele Bossari, e l’attore Vinicio Marchioni.

Trentasette autori, trentuno eventi dedicati agli adulti, 5 dedicati ai bambini con laboratorio, due conferenze e quattro eventi collaterali animeranno la settimana bustocca dedicata alla letteratura e giunta alla sua quarta edizione, presentata questa mattina dall’assessore Manuela Maffioli, insieme a tutti i protagonisti del settore attivi in città.

Da venerdì 10 a a lunedì 20 maggio sarà allestito in piazza Vittorio Emanuele II un infopoint BA Book per la distribuzione di programmi e libri in omaggio. Sarà, inoltre, attivo da oggi un indirizzo di posta elettronica dedicato a BA Book: babook@comune.bustoarsizio.va.it

Come ormai tradizione degli eventi culturali bustocchi ci saranno anche eventi collaterali che anticiperanno e posticiperanno le presentazioni, sullo stile di quanto fatto per i festival musicali e del teatro. Venerdì 10 e sabato 11 maggio saranno allestiti 5 reading point in vari punti della città dove sostare a leggere qualche pagina del proprio libro del cuore o di uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca e dal Tavolo Letteratura (Piazza Vittorio Emanuele II – punto info BA Book, Via Montebello – portici), Via Milano – accanto alla libreria Ubik, Via Gavinana – fumetteria La Gilda, Via Bonsignori 7/d – spazio antistante Emporio delle meraviglie)

Da domenica 12 a domenica 19, per ogni acquisto di libri presentati al Festival e fino ad esaurimento scorte disponibili, verrà data in omaggio l’esclusiva borsa BA Book.

Gli eventi collaterali:

* Mostra volumi Biblioteca Capitolare II Petrarca alla Capitolare- 650 anni dalla morte Esposizione di un incunabolo del 1481 stampato a Venzia con commento del Filelfo e censura Opera: Rime e trionfi e Canzoniere Presso Battistero di San Filippo (12 Maggio -18 Maggio e 19 Maggio ore 15.00-18.00) – altri giorni su appuntamento bustocapitolare@gmail.com

* Laboratorio di Book Folder a cura di Francesca Testa Biblioteca -sezione bambini- primo piano Domenica 19 Maggio ore 9.30-11.30 e 14.30-16.30

* Laboratorio segnalibri artistici ad acquerello a cura di Melissa Lanzetta Biblioteca -sezione bambini-primo piano Sabato 18 Maggio ore 14.30-16.00

* Laboratorio “facciamo le pozioni” a cura di Emporio delle meraviglie Domenica 19 Maggio ore 10.30-11.30 e 15.30-16.30

* BA Book oltre il giallo (lunedì 20 maggio) con la caccia al delitto “Castelli di Carta”

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI EVENTI

https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/biblioteca-di-busto-arsizio/reservation?type=5013&date=2024-04-19