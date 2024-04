Avere uno stile di vita green e sostenibile: a Varese un incontro per scoprire perchè è utile anche ai pensionati

Dal perchè usare le lampadine a led all’importanza della manutenzione della caldaia, dall’opportunità di un acquisto di elettrodomestico in “classe A” a come comportarsi con l’arrivo della fine del mercato tutelato dell’energia: questi sono solo alcuni degli argomenti del primo dei due incontri sugli stili di vita sostenibili – dal punto di vista sia economico che della salute – che SPI Cgil varese e Legambiente hanno deciso di organizzare in collaborazione, con il patrocinio del comune di Varese: il primo dei quali è previsto per giovedì 4 aprile alle 17 al salone Estense di Varese, in via Sacco.

«L’iniziativa è legata a un’area specifica di argomenti di cui si occupa il sindacato dei pensionati SPI-CGIL di Varese: quella degli stili di vita – Spiega Giacomo Licata, segretario Spi Cgil Varese – A questo proposito, in passato, ci eravamo già dedicati a un ciclo di conferenze sull’alimentazione: questa stagione, invece, abbiamo scelto di focalizzarci sui cambiamenti climatici e sulla transizione energetica. Per questo motivo abbiamo richiesto a Legambiente di organizzare una serie di incontri sul tema della sostenibilità».

Ma perché coinvolgere i pensionati? «Semplice: sono circa 200.000 nella provincia e rappresentano una parte significativa dei consumatori. Se vogliamo che la battaglia per la sostenibilità abbia successo, dobbiamo coinvolgere anche questa fascia di popolazione, che potrebbe essere sensibile ma forse manca degli strumenti per agire. Ecco perché è importante informarsi e approfondire la conoscenza. Legambiente ha accettato di far parte di questo percorso, e così abbiamo realizzato l’iniziativa del 4 aprile e poi del 14 maggio».

Gli stili di vita sostenibili saranno naturalmente al centro delle discussioni: «Ci concentreremo sulla transizione energetica, sull’efficienza dei consumi e sul risparmio energetico – conclude Licata – Questi sono temi che preoccupano sicuramente i pensionati: con i nostri incontri vogliamo far sapere come piccoli gesti individuali e interventi più importanti, come quelli nell’edilizia, possono rendere questa transizione più dolce. Nel nostro programma, abbiamo coinvolto Rossella Muroni, già presidente di Legambiente nazionale nonché presidente di Nuove Ri-generazioni, un’associazione nata su iniziativa di SPI e degli Edili, che vuole far comprendere quanto la rigenerazione urbana sia importante anche per le generazioni anziane. Tra i relatori, avremo poi anche Dino De Simone presidente della commissione ambiente del Comune di Varese, ed esperto di questi argomenti, che parlerà di comunità energetiche e Rebecca Forte, che si è occupata dello sportello energia di Legambiente».

Insieme ai tre relatori, sarà presente per i saluti istituzionali Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale sostenibilità sociale ed economia circolare del comune di Varese, che patrocina l’evento. L’introduzione all’incontro è affidata a Giacomo Licata, segretario generale SPI CGIL Varese, e la moderazione è affidata a Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese.

Giacomo Licata e Valentina Minazzi

«La collaborazione tra Legambiente e SPI Cgil è già in atto da tempo grazie a SPI Insieme: in quasi ogni numero della rivista mensile di SPI, infatti, pubblichiamo un articolo dedicato alle tematiche ambientali. Questa iniziativa rappresenta però un’evoluzione della nostra collaborazione – ha sottolineato Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese – il ciclo di incontri, dopo quello del 4 aprile, proseguirà a maggio e l’altro tema che abbiamo pianificato per questo percorso riguarda la mobilità. Affronteremo questo argomento il 14 maggio alle 17 presso il Salone Estense. La mobilità, considerata come un diritto di tutti, deve essere analizzata anche dal punto di vista di chi ha meno risorse economiche. Pertanto, affronteremo due tematiche: l’accessibilità della città e la mobilità attiva. Avremo il piacere per questo di ospitare Federico Del Prete, esperto di mobilità a livello regionale, per approfondire questi aspetti».