Azzate inaugura il Laboratorio delle Idee: primo incontro sui grandi conflitti mondiali

Si parlerà dei grandi conflitti che stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso nel primo incontro organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Azzate, che per trattare temi di ampio respiro ha creato un vero e proprio “Laboratorio delle idee”.

Il primo appuntamento, che inaugurerà un lungo ciclo di incontri, sarà il 12 aprile e vedrà protagonista nella sala consiliare del Comune Antonio Maria Orecchia professore associato di Storia Contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria intervistato da Marco Giovannelli, direttore di Varesenews (inizio ore 20.30, ingresso libero). Tema: “Le guerre dell’oggi: cause storiche e geopolitiche dei conflitti Russia-Ucraina e Iasraele-palestinese”.

«Riconosciamo la complessità dell’argomento – spiega il vice sindaco Giacomo Tamborini, che riveste anche il ruolo di assessore alla Cultura ed è il promotore di questa iniziativa – Tuttavia, lo scopo del nostro Laboratorio delle Idee non è quello di organizzare semplici riunioni formali o eventi di pura esposizione politica. Il nostro obiettivo è sollevare il livello del dibattito e invitare ad Azzate amministratori, giornalisti, e esperti di svariate discipline per discutere di temi di interesse pubblico. Affronteremo argomenti quali politica, economia, welfare e transfrontalierismo, con l’ambizione di far emergere proposte tangibili che possano essere presentate agli enti competenti, come lo Stato o la Regione, e tradursi in azioni concrete capaci di influenzare la nostra società».

Gli incontri, organizzati sotto il logo del Laboratorio delle Idee, non seguiranno un calendario fisso, ma saranno proposti ogni volta che si presenterà un’opportunità di affrontare un tema rilevante con figure autorevoli. «Chiediamo ai politici e ai pensatori di dialogare con la comunità locale, di ascoltarla» conclude Tamborini. «Una pratica che non avviene spesso. Azzate diventerà un luogo dove questo sarà possibile».

