BA Book porta a Busto Arsizio Serena Bortone giornalista anti-censura, protagonista del caso “Scurati”

Serena Bortone, in questi giorni, si è guadagnata l’apertura dei principali media nazionali per il caso del monologo dello scrittore e storico Antonio Scurati che avrebbe voluto portare nella sua trasmissione il prossimo 25 aprile, data simbolo della storia italiana, rifiutato dalla Rai per una questione di censura – secondo la Bortone e gran parte della stampa – o di compenso economico (1800 euro per un minuto di monologo). Il testo, tra le altre cose, sottolineava la mancata presa di posizione pienamente antifascista da parte della premier Meloni.

La giornalista, conduttrice del programma “Che sarà” in onda sulla tv di stato, verrà a Busto per presentare il suo libro “A te vicino così dolce”, martedì 13 maggio alle 18 ai Molini Marzoli in un evento organizzato da Ubik nell’ambito di BA Book. Un romanzo, quello della giornalista, che parla di amore e amicizia tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi in un’epoca vicina (gli anni ’80 dello scorso secolo) ma che sembra già lontana.