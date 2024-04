Banco Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Terz’ultimo incontro stagionale per la Openjobmetis che domenica 21 aprile – palla a due a mezzogiorno – affronta in trasferta il Banco di Sardegna Sassari. I biancorossi hanno l’urgenza di conquistare due punti lontano da Masnago per tenersi alle spalle la zona retrocessione. La partita sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.