Benifei a Varese: “Difendiamo l’Europa da chi vuole dividerla”. Domenica il Pd ufficializza le liste

In un incontro con cittadini e militanti a Varese, organizzato dal Partito Democratico provinciale guidato da Alice Bernardoni, l’europarlamentare Brando Benifei ha discusso le sfide e i progressi dell’Unione Europea. Benifei ha evidenziato le risposte europee a grandi crisi recenti come il cambiamento climatico, la pandemia e le tensioni geopolitiche, sottolineando l’importanza di una solidarietà rinnovata e le transizioni ecologica, digitale e sociale.

“Stiamo affrontando una scelta cruciale,” ha affermato Benifei, “tra proseguire sulla strada di un’Europa unita e competitiva o assistere a un suo indebolimento.” Ha anche messo in guardia contro il rischio che le prossime elezioni europee, previste per l’8 e 9 giugno, possano favorire le forze nazionaliste che minacciano l’integrazione europea.

Domenica le liste dei candidati

Il Partito Democratico è in procinto di avviare la campagna elettorale con l’approvazione delle liste dei candidati, che avrà luogo durante la Direzione del partito convocata per domenica 21 aprile. “È essenziale prepararci a una campagna impegnativa che difenda i valori europei,” ha concluso Benifei, sottolineando la necessità di un’Europa forte in risposta alla concorrenza globale, soprattutto in campi chiave come l’intelligenza artificiale.