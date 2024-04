Bialaszewski: “Era l’ultima in casa, dovevamo fare di più per vincere”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono deluso per il risultato, loro hanno voluto vincere più di noi. All’inizio soprattutto abbiamo sofferto, poi siamo rientrati in partita. I rimbalzi sono stati un problema tutta la stagione, anche oggi. Se segni 95 punti in casa è doveroso vincere»

BIALASZEWSKI 2 – «Ultima in casa oggi, ma manca ancora un match, non faccio bilanci adesso. Abbiamo lavorato per tutta la settimana per conviverci che nell’ultima in casa dovevamo vincere, per il pubblico innanzitutto, come sempre presente, numeroso e rumoroso. Come siamo usciti nel primo tempo non credo sia una cosa accettabile»

BIALASZEWSKI 3 – «Se sarò ancora qui l’anno prossimo? Ne parliamo dopo Pistoia».

VITUCCI 1 – «Per noi era obbligatorio vincere, non possiamo aspettarci nulla dagli altri, abbiamo il destino nelle nostre mani e questo è un bene. Oggi siamo stati bravi, primo tempo benissimo e abbiamo resistito bene al loro ritorno. Abbiamo trovato buone soluzioni, con buona tranquillità cercando di controllare il ritmo della partita che contro Varese non è semplice, perché talvolta hai dieci punti di vantaggio e poi dopo pochissimo non ci sono più».

VITUCCI 2 – «L’ambiente qui è caldo, quando spinge, spinge forte e io lo so bene essendoci stato e avendolo vissuto. Oggi abbiamo dimostrato personalità e carattere, ne avevamo bisogno, necessità e urgenza, abbiamo fatto un passo in avanti e adesso tocca a noi nell’ultimo match».