Bici d’epoca e maglie di lana, da Somma Lombardo parte la ciclostorica “La tre leoni”

Il ciclismo eroico torna nel Varesotto domenica 21 aprile. Gli infaticabili organizzatori del Velo Club Sommese hanno previsto per domenica prossima la seconda edizione della ciclostorica denominata “La Tre Leoni”, inserita nel circuito delle “Ciclostoriche di Lombardia” sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Il regolamento impone abbigliamento e biciclette d’epoca per coloro che dovranno affrontare i 57 chilometri del percorso disegnati nella Valle del Ticino, tra Lombardia e Piemonte. Un tracciato che darà la possibilità ai partecipanti di ammirare i paesaggi del Parco del Ticino, di pedalare sulle sponde del fiume, di apprezzare i vigneti piemontesi di Mezzomerico e consentirà la visita (sosta intermedia) dello splendido borgo di Tornavento e il passaggio in via Gaggio, area naturalistica protetta del Parco del Ticino, attraversata da splendida strada bianca.

«Dopo il successo dello scorso anno – afferma il presidente del Velo Club Sommese Silvio Pezzotta – abbiamo deciso di replicare per dare la possibilità agli appassionati di avere una nuova opportunità di immergersi nella natura dei nostri luoghi divertendosi».

La bella cornice del Castello dei Visconti di San Vito ospiterà il ritrovo e la partenza, mentre al Santuario della Madonna della Ghianda sarà la sede di arrivo con il ristoro finale presso l’Antico Portico (i due punti sono poco distanti).

Il programma prevede il ritrovo e le iscrizioni dalle ore 8 e la partenza alle ore 9.30; nella sede di partenza sarà disponibile il volume

storico “Tre Valli Varesine – la storia”.

L’iscrizione avverà in loco il giorno della manifestazione, ma si consiglia di scaricare il modulo di preiscrizione (qui) compilarlo ed inviarlo a latreleoniciclostorica@gmail.com per potersi assicurare un posto.