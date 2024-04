Bobbiate “attaccata dai ladri” nelle vacanze di Pasqua

Sono almeno tre le abitazioni nel quartiere di Bobbiate a Varese in cui i ladri hanno tentato di entrare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, tutte situate in un unico complesso condominiale.

«I ladri hanno tentato di entrare senza riuscirvi – spiega una lettera firmata a Varesenews – Le abitazioni sono tutte site in un unico complesso condominiale, i cui residenti sono particolarmente spaventati e temono che nei prossimi giorni possano essere destinatari di ulteriori tentativi di furto. Anche perchè ieri si sono accorti di vari segni sugli stipi della porta di ingresso».

Per questo, si sono recati da un legale di Varese, Davide Mustari, scelto anche da altri residenti della zona vittime di furto, al quale hanno conferito mandato per assisterli in questa vicenda, autorizzandolo a depositare una denuncia querela.

Al legale è stato assegnato anche il compito di svolgere attività di indagine per ottenere elementi in grado di identificare i responsabili di questi numerosi furti (e tentativi di furto) che da giorni assillano la zona. «Noi ce la mettiamo tutta per aiutare le autorità a identificare i responsabili e a fare giustizia, e per questo chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di strano di riferire alle autorità o comunque prendere contatti con il nostro avvocato» si conclude la lettera.

La denuncia-querela sarà depositata entro domani: «Si sono rivolti a me il giorno dopo Pasquetta – Ha confermato l’avvocato Mustari – Nel frattempo, i residenti hanno creato un comitato per le segnalazioni. Mi hanno spiegato di essere da due settimane vittime di molti furti, in diversi punti del quartiere: per questo motivo, hanno deciso di rivolgersi a un legale invece di fare una denuncia diretta, estendendo l’azione a tutti i residenti del complesso».

Una sorta di azione collettiva, quindi, che ha l’obiettivo di portare all’identificazione, con l’aiuto di tutti, dei responsabili di questi furti che minano la sicurezza della zona.