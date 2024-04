Bologna Children’s Bookfair 2024: uno sguardo sulla letteratura per bambini

Vi scrivo direttamente dalla Bologna Children’s Bookfair, una tra le più grandi fiere del libro per bambini del mondo.

Quest’anno, come l’anno scorso, sono qui in veste di scout letterario con Chiara Beretta Mazzotta e l’atmosfera che si respira è decisamente diversa rispetto alle ultime edizioni.

Galleria fotografica Laura Orsolini alla Bologna Children’s Bookfair 2024 4 di 8

Tante, tantissime persone popolano i corridori tra gli stand a partire dalla mattina presto primo giorno e questo, a mio parere, è anomalo ma bellissimo.

In quasi tutte le fiere di settore il primo giorno è notoriamente quello con meno visitatori che poi aumentano man mano che il tempo passa.

In questo caso un’affluenza così importante il lunedì mattina fa ben sperare per il mondo dell’editoria per bambini e ragazzi.

Lodovica Cima, editore di Pelledoca, mi ha confermato che il suo stand è stato visitato da tante librerie nuove e anche noi, come agenzia editoriale, siamo estremamente soddisfatti del numero di editori che stiamo incontrando per raccontare nuove storie.

Mi piacerebbe invitarvi tutti ma purtroppo questa fiera è dedicata solo agli addetti ai lavori e vietata ai minori di diciotto anni.

A QUESTO LINK potete trovare il mio personalissimo reportage fotografico.

Non vediamo l’ora che possiate leggere qualcuna delle storie dei nostri autori pubblicata!

Qualcunoi troverà spazio nella rubrica Mamma, scegliamo un libro?

Ci vediamo in libreria al mio rientro e auguro buone letture a tutti.