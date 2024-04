Bper Banca: un miliardo e 361 milioni di utile e un dividendo di 0,30 euro per azione

L’assemblea dei soci di Bper Banca spa ha approvato il bilancio 2023 con un utile netto pari a 1.361.391.526 e deliberato di distribuire un dividendo unitario di 0,30 euro per ogni azione ordinaria, per un totale massimo di 424.755.155. Questo importo è calcolato al netto delle azioni proprie detenute dalla banca al momento della data di stacco della cedola, alle quali non sarà attribuito alcun dividendo.

Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio 2024, con la data di stacco della cedola fissata per lunedì 20 maggio 2024 e la data di legittimazione al pagamento prevista per martedì 21 maggio 2024. Queste misure mirano a garantire una distribuzione efficace e regolare dei dividendi ai soci della banca.

Oltre all’approvazione del bilancio e alla distribuzione dei dividendi, l’assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026 e la relativa retribuzione dei suoi membri. Analogamente, è stato nominato il Collegio Sindacale per lo stesso periodo, con la fissazione della remunerazione dei relativi componenti.

Un’altra decisione di rilievo è stata la conferma dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, conferendo così continuità e affidabilità ai processi di revisione contabile della banca. Le politiche di remunerazione del Gruppo Bper per il 2024 sono state anch’esse approvate, garantendo una gestione equa e trasparente delle retribuzioni all’interno dell’organizzazione.

Nominato anche il nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da: Silvia Elisabetta Candini, Gianni Franco Papa, Andrea Mascetti, Piercarlo Giuseppe Italo Gera, Antonio Cabras, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Monica Pilloni, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Fulvio Solari, Angela Maria Cossellu, Stefano Rangone, Gianfranco Farre, Elisa Valeriani.

Il nuovo collegio sindacale per il triennio 2024-2026 sarà composto da: Angelo Mario Giudici (presidente), Michele Rutigliano, Patrizia Tettamanzi. Mentre sono stati eletti sindaci supplenti: Sonia Peron e Andrea Scianca.

L’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 è stato conferito Kpmg spa.