BTicino alla Milano design week 2024 con innovazioni per la smart home

BTicino si conferma protagonista alla Milano Design Week 2024, presentando innovazioni nel settore della smart home attraverso due iniziative: l’evento “Punta in alto” di Casa Facile e il BTicino smart apartment.

NEL CUORE DELLA TRASFORMAZIONE SMART

L’evento “Punta in alto“, organizzato da Casa facile, offre dal 15 al 18 aprile la possibilità di visitare quattro appartamenti esemplari del progetto Prima & dopo. Questi spazi sono stati ristrutturati e smartizzati in un solo giorno da BTicino, dimostrando la semplicità e l’efficienza economica di tale trasformazione.

Gli interventi hanno incluso la sostituzione degli interruttori magnetotermici con moduli connessi per una gestione ottimizzata dei consumi, l’installazione di termovalvole smart e sistemi di videocitofonia avanzati, consentendo ai visitatori di sperimentare il controllo remoto di illuminazione, termoregolazione e molto altro.

Il culmine di questa esperienza si avrà il 19 aprile con un workshop unico al 31° piano del Grattacielo Pirelli, dove gli esperti di BTicino illustreranno i benefici dell’adozione di tecnologie smart in casa, promettendo un’immersione completa nell’innovazione domestica.

APPARTAMENTO SMART

Parallelamente, BTicino ha allestito lo Smart apartment presso Archiproducts Milano in Via Tortona 31, presentando il tema “Aqua. A design exploration” curato da Studiopepe. Qui, i visitatori possono vivere l’esperienza di una casa completamente automatizzata, dalla gestione delle luci alla videocitofonia, tutto controllabile tramite app o assistenti vocali.

Tra i prodotti in esposizione si trovano il termostato Smarther2, il videocitofono Classe 300EOS, e la serie Living Now. Inoltre, nelle Stanze 10, 13 e 14, è possibile ammirare la collezione Art D’Arnould, che fonde alta tecnologia con estetica personalizzabile, rispondendo così alle più diverse esigenze progettuali.

Il BTicino Smart Apartment resterà aperto dal 16 al 21 aprile con orari estesi che permetteranno a tutti i partecipanti di scoprire da vicino le soluzioni innovative proposte dall’azienda. Un connubio tra estetica e funzionalità in linea con la filosofia della Milano Design Week. Gli orari sono i seguenti: il 16 aprile dalle 10 alle 18 e dal 17 al 21 aprile, dalle 10 alle 20.

Per organizzare una visita, a partire dal 22 aprile, basterà compilare il form al seguente link Prenotazioni | BTICINO SMART APARTMENT