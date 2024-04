Buon compleanno Angelina! 100 anni festeggiati a Lavena Ponte Tresa

Un compleanno speciale quello festeggiato a Lavena Ponte Tresa. Il sindaco Massimo Mastromarino e la sua vice Valentina Boniotto hanno consegnato un bel mazzo di fiori alla signora Angelina Betti, classe 1924, nata ad Adrara San Rocco in provincia di Bergamo il 26 aprile in una famiglia numerosa.

Ha sempre lavorato come donna di servizio, durante la guerra prima a Milano e poi a Zurigo. Qui ha conosciuto Sergio Bonavia, di Lavena Ponte Tresa, diventato suo marito: con lui si è trasferita sul Ceresio, dove ha lavorato nella filatura di Caslano, crescendo i due figli Roberto e Francesca.

Grande amante dei viaggi e della lettura, si è inserita bene nella vita parrocchiale di Lavena, collaborando a varie attività. Animata da un forte spirito religioso che l’ha sostenuta e aiutata ad affrontare i numerosi lutti e le tante avversità, ha proseguito la sua vita, amorevolmente assistita e aiutata dalla figlia e dal genero “fino a che Dio vuole”, come dice Lei, pregando, cucendo, lavorando a maglia e passeggiando per le vie del suo amato paese.

AUGURI!