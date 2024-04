Caloriferi a Varese spenti dal 15 aprile, “salvo condizioni metereologiche avverse”

In questi giorni in cui le temperature si sono di nuovo drasticamente abbassate, il dubbio su come comportarsi con l’accensione del riscaldamento è massimo a Varese.

Per questo l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessorato alla tutela ambientale, ha emesso una nota che ricorda ai cittadini e agli amministratori di condominio che la regolamentazione riguardante i periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento prevede lo spegnimento il 15 aprile. ma non a tutte le condizioni.

Resta infatti salva la possibilità, “solo in caso di particolari ed avverse condizioni meteorologiche”, di accendere gli impianti “in deroga”, per una durata complessiva giornaliera che non deve però essere superiore a 7 ore.