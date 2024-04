Cambiamenti climatici e biodiversità, un incontro in salone Estense a Varese

Saranno i cambiamenti climatici e la biodiversità vegetale i principali argomenti dell’importante convegno che si terrà il 6 aprile 2024 al Salone Estense del Comune di Varese.

L’incontro, che si terrà dalle 10 alle 13, affronterà le sfide e le opportunità che questi temi rappresentano per il futuro dell’agricoltura, anche in vista di Agrivarese in città, previsto per domenica 7.

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali di Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio, e Marco Ribolzi, Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Varese e vedrà ben cinque interventi.

Il primo è di Alessandra Zampieri, Direttrice responsabile per le Risorse Sostenibili al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, che parlerà delle scienze e delle politiche europee per la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità.

Il secondo intervento sarà invece di Maria Paola Cocchiere, Dottore Agronomo e Consigliere comunale a Varese, che discuterà delle strategie degli enti locali per la tutela del clima e della biodiversità.

Mario Colombo, Professore del DeFENS dell’Università degli Studi di Milano, esporrà invece sull’influenza del clima nei confronti di diverse specie di insetti e le conseguenze sulle api e la loro gestione.

Nicoletta Cannone, Professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, presenterà invece degli esperimenti pilota per la mitigazione del cambiamento climatico ai fini della gestione del verde pubblico e le possibili sperimentazioni in ambito agricolo con impiego di biochar.

Infine Fabrizio Ballerio, Dottore Agronomo dell’associazione Orticola Varesina, illustrerà casi pratici e criticità future legate agli sfasamenti climatici, con suggerimenti per limitarne le conseguenze sulla produttività delle piante.

L’incontro sarà moderato da Dino De Simone, Consigliere comunale di Varese e Presidente della Commissione Ambiente, mentre le conclusioni saranno affidate a Pietro Colombo, Presidente di Coldiretti Varese, e Giacomo Brusa, Presidente di Confagricoltura Varese.