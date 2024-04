Campo dei Fiori: palestra per Saf ed elicotteristi dei vigili del fuoco

Ambiente difficile, tempestività nelle ricerche e nei soccorsi, da terra e dal cielo.

In questi giorni sono state svariate le richieste di soccorso evase dai vigili del fuoco di Varese che hanno dispiegato le abilità degli aerosoccorritori, del gruppo volo, e del personale tecnico che rapidamente individua, raggiunge e soccorre.

Ma vigili del fuoco si diventa. E anche una volta indossato casco e divisa è necessario tenersi ben addestrati.

Dunque per otto date presso il comando di Varese è stato organizzato un addestramento congiunto tra nucleo Saf Lombardia ed elinucleo VVF di Malpensa nelle quali ruoteranno circa le 120 unità Saf 2A di tutti i comandi VVF della Lombardia.

Oggi, giovedì 4 aprile, hanno partecipato 25 unità saf 2a che hanno in primis familiarizzato con il nuovo elicottero AW 139 chiamato in gergo Drago 150 di stanza a Malpensa (peraltro Drago fresco di salvataggi negli ultimi giorni fra Vco, Pavese e Lago Maggiore).

A seguire tutte le unità sono state elitrasportate da Brinzio a Campo dei Fiori, dove le squadre si sono organizzate per effettuare una manovra di recupero e imbarellamento (nelle foto) in parete manovra conclusasi con una manovra al contrappeso per portare in piazzola la barella.