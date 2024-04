Carmine Mongillo vince al concorso Balconi Fioriti di Agrivarese

Varese ha dato il benvenuto alla primavera con una giornata dedicata all’agricoltura, agli animali e ai fiori, celebrando ai Giardini Estensi l’edizione 2024 di Agrivarese.

La fiera ha visto anche la partecipazione delle aziende di Coldiretti e Campagna Amica, che hanno portato in scena una variegata esposizione di prodotti agricoli e laboratori didattici nelle fattorie. Tra i momenti principali della decima edizione, che segna il ritorno in centro dopo l’esperienza sul Lago Maggiore nell’ottobre 2022, la premiazione in mattinata del concorso Balconi Fioriti ha attirato l’attenzione di molti partecipanti.

Dopo aver esaminato attentamente le numerose candidature provenienti da tutto il territorio provinciale, la giuria ha assegnato il primo premio a Carmine Mongillo, seguito da Alessandra Maderna al secondo posto e Luisella Brioschi al terzo.

Il direttore di Coldiretti Varese Rodolfo Mazzucotelli e Francesco Riva, rappresentante del settore agricolo nella giunta della Camera di Commercio, hanno sottolineato il valore dell’iniziativa, che si riproporrà anche nel 2024 (oggi il lancio ufficiale: iscrizioni fino al 30 giugno prossimo) e che si propone di rimarcare la strategicità del comparto florovivaistico varesino anche in connessione al turismo. Tutti hanno sottolineato il valore dell’accoglienza collegata al mondo dei fiori e delle piante, un autentico valore aggiunto capace di attrarre un turismo positivo, etico e sensibile alla bellezza e al ruolo del verde.

A tracciare invece la centralità del rapporto tra agricoltura e consumatori è stato Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, che all’inaugurazione della fiera è intervenuto rimarcando «una forte presa di coscienza dell’opinione pubblica verso i valori di un’agricoltura positiva e collegata a un ruolo sociale, così come è da sempre nelle corde di Coldiretti».

«Negli anni – riflette Colombo – abbiamo portato avanti con successo e risultati tante battaglie, per l’etichettatura obbligatoria di origine che oggi è stata estesa ad una gamma amplissima di prodotti alimentari. E la battaglia dell’oggi contro il falso made in Italy diventa dunque una chiave di volta: domani, lunedì, e martedì, saremo impegnati al Brennero – e ci saremo anche noi di Varese – per lanciare un’azione forte di tutela del Made in Italy a tavola per proteggere gli agricoltori, ma anche i consumatori nel nome del “patto” che ha consentito negli ultimi venti anni di raggiungere grandi risultati nella difesa della qualità e identità dei prodotti italiani contro ogni forma di inganno».