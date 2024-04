Casa Charlie ad Arcisate: un rifugio per ciclisti nel cuore della Lombardia

Casa Charlie, inaugurata nel 2019, è una destinazione prediletta da un pubblico internazionale di cicloturisti alla ricerca di un soggiorno rilassante e ricco di attività all’aria aperta. Situata ad Arcisate, questa struttura accoglie numerosi visitatori stranieri, offrendo un’ampia gamma di servizi pensati per gli amanti della bicicletta e della natura.

Casa Charlie si distingue per il suo approccio completo al cicloturismo ed è uno degli “Official Point” del progetto Do You Bike della Camera di Commercio di Varese. Gli ospiti hanno a disposizione un deposito per biciclette e una piccola officina attrezzata per la manutenzione. Inoltre, nei giorni di pioggia, la struttura offre rulli per permettere agli ospiti di continuare il loro allenamento al coperto. Completano l’offerta cartine e mappe dettagliate per esplorare i pittoreschi dintorni di Arcisate, e la possibilità di noleggiare biciclette e prenotare guide esperte per tour guidati.

Oltre alle attività ciclistiche, Casa Charlie promette relax e benessere grazie alla sua splendida piscina, ideale per rigenerarsi dopo un lungo viaggio o una giornata passata sui pedali. La posizione tranquilla di Casa Charlie è perfetta anche per chi desidera immergersi nella natura facendo passeggiate nelle campagne circostanti, offrendo un perfetto equilibrio tra attività fisica e momenti di puro relax.

Casa Charlie è quindi una destinazione dove i visitatori possono trovare comfort, sport e bellezze naturali. Sul sito www.casacharlie.it sono disponibili ulteriori informazioni su prenotazioni e servizi offerti.