Caso Sieco, Cassano Magnago contrattacca: “Gli altri sindaci creano panico ingiustificato”

Il sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani si è preso del tempo, per rispondere agli altri sindaci dei Comuni soci di Sieco, che hanno tenuto una conferenza stampa per criticare i tempi lunghi di Cassano, che ad oggi non ha ancora confermato il contratto per la raccolta rifiuti.

Un giorno di silenzio, prima dell’intervento in consiglio comunale.

Un intervento duro, verso i colleghi degli altri Comuni: «Mai nella storia delle società a partecipazione pubblica si è visto che alcuni soci si ritrovino per fare una conferenza stampa, contro un altro socio, invitando tra l’altro solo alcuni consiglieri comunali di Cassano Magnago, escludendo scientemente quelli che avrebbero potuto chiarire la posizione del Comune fornendo una comunicazione più corretta».

I sindaci di di Cairate, Brunello, Castelseprio, Gazzada Schianno, Carnago, Lonate Ceppino erano intervenuti dopo che Cassano aveva disertato un incontro di confronto sul tema. Una riunione disertata da Cassano per «una scelta “politica”», a fronte di «un punto all’ordine del giorno che non condivido», dice Ottaviani.

Ottaviani è andato dritto per la sua strada: «Trovo assolutamente inopportuno occupare la sede aziendale, dove si lavora e si produce valore per i cittadini, per fare una conferenza stampa di attacco al socio di maggioranza e primo cliente della società. Trovo inoltre che le affermazioni rilasciate alla stampa siano parziali, errate nei numeri, nelle date e nei contenuti».

Secondo il sindaco di Cassano l’uscita dei colleghi ha creato «panico ingiustificato e grave disinformazione». Ottaviani ha ribadito che «da troppo tempo ricevo mail che lamentano che la città è sporca e, di fatto, da altrettanto tempo il servizio di spazzamento è carente»: insomma, le critiche espresse già due settimane fa.

lo credo che basterebbe semplicemente che Sieco ne prenda atto e si dimostri maggiormente collaborativa con l’obiettivo di migliorare questa situazione. Il rinnovo del contratto con SiEco serve proprio per garantire a Cassano il miglior servizio al miglior prezzo, è doveroso nei confronti dei nostri cittadini e noi faremo di tutto per ottenerlo. Banalizzare, come abbiamo letto oggi, non fa comprendere a tutti che il servizio Sieco per noi è fondamentale e centrale».

Insomma, parrebbe che Cassano voglia andare avanti con Sieco, anche se gli altri sindaci lamentavano proprio il fatto che l’amministrazione non abbia chiarito i termini e – addirittura – la Sieco stia andando avanti a fornire il servizio nonostante sia già scaduta da tre settimane la proroga del servizio.