Castellanza in lutto per Mirella Cerini. Nominata sindaco reggente Cristina Borroni

In attesa di conoscere la data dell’autopsia e del funerale della sindaca d Castellanza Mirella Cerini, morta il 25 aprile dopo le celebrazioni della giornata della Liberazione all’interno del Palazzo Comunale e con ancora addosso la fascia tricolore, in molti si sono domandati cosa succede a livello amministrativo.

L’art. 53, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000, prevede che, in caso di decesso del sindaco, le funzioni connesse a tale carica sono svolte dal vicesindaco fino a nuove elezioni. Sarà dunque Cristina Borroni a svolgere le funzioni di sindaco in attesa del voto, che sarà presumibilmente fissato con la tornata della primavera 2025. Venerdì 26 aprile dopo una riunione operativa con il segretario comunale Cristina Borroni è stata nominata sindaco reggente.

Per quanto riguarda i poteri del vicesindaco nei casi di sostituzione del sindaco, il Consiglio di Stato (parere n. 501/2001 cit.) ha ritenuto che “la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza, implica di norma l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa”. In particolare il Consiglio di Stato ha specificato che il vice sindaco, da un punto di vista funzionale “è il vicario del sindaco, cioè l’organo persona–fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento” e, nel caso di decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.

Tutta l’amministrazione comunale si è unita al cordoglio per la scomparsa di Mirella Cerini. Sono state revocate la seduta del 30 aprile del consiglio comunale e l’inaugurazione del 1 maggio della Grande Piazza lineare dell’Olona, un progetto al quale Mirella Cerini teneva in modo particolare.

In serata di domenica 28 aprile è atteso il ritorno della fiaccola portata dai ragazzi e dalle ragazze dell’oratorio da Novacella, nel Bolzanese, un rito che si ripete da 67 anni: l’arrivo è previsto davanti al Comune, dove in segno di rispetto per la sindaca scomparsa ci sarà un momento di ricordo e preghiera.