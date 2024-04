Castellanzese, un brutto ko con la Clivense avvicina i playout

La Castellanzese cade alla Phoenix Arena di San Martino Buon Albergo contro la Clivense. Una sconfitta pesante, la quarta consecutiva, per i neroverdi che vengono superati dal Legnano. Il risultato alla fine dei primi quarantacinque minuti era già compromesso per i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari, con la Clivense in vantaggio per 2-0. La sfida è stata sbloccata già al secondo minuto di gioco. A segnare il gol del vantaggio biancoblu è stato l’esperto centravanti Andrea Brighenti. Il raddoppio arriva al 34’ con Colferai, classe 2002, che già nella partita di andata aveva segnato il gol vittoria per i veronesi. Al quarto d’ora della ripresa la Castellanzese riapre i giochi grazie al rigore trasformato da Mario Chessa. La formazione ospite non riesce però dare seguito alla rimonta e così la partita termina con la vittoria della Clivense per 2-1. La formazione di Castellanza si è vista scavalcare dal Legnano. I lilla hanno ottenuto una preziosa vittoria contro la Casatese (3-1). La Real Calepina invece ha perso per 3-0 al Garilli, restando a più tre. Tutto si deciderà all’ultimo atto quando al “Proivasi” arriverà il Brusaporto, il Legnano sarà ospite della Virtus CiseranoBergamo e la Real Calepina ospiterà il Ponte San Pietro.

Calcio d’inizio

La Clivense viene schierata da mister Riccardo Allegretti con un 3-5-2. A difendere la porta c’è Saccon. In difesa vengono schierati Bragagnolo, Momodu e Tobanelli. La linea a cinque di centrocampo è composta da Colferai, Cisse, Peres, Zuddas e Kocic. In avanti la copia Brighenti-Venitucci

La Castellanzese risponde sempre con un 3-5-2. Tra i pali c’è Poli. Il terzetto di difesa è composto da Sassaro, Compagnoni e Bernardi. I 5 di centrocampo sono Pandini, Boccadamo, Arrigoni, Valsecchi e Tirapelle. Il duo offensivo è composto da Chessa e Bigotto.

A dirigere la gara è il signor Riccardo Bernardini di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Puccia e Cannoni.

Primo tempo

La Clivense parte subito forte con Venitucci che dalla trequarti imbecca Brighenti che addomestica il pallone, salta Poli e insacca in rete il gol del vantaggio. La Castellanzese reagisce subito con Boccadamo che intercetta un passaggio sbagliato da Bragagnolo e calcia, con la sfera che termina fuori. Sempre il numero 7 pochi istanti dopo imbecca Valsecchi, che da sotto misura viene intercettato dalla difesa avversaria. Al 34’ arriva un’altra doccia gelata per i neroverdi con Colferai che, con una rovesciata all’altezza dell’area piccola, segna il gol del raddoppio. L’ultimo squillo del primo tempo è di Valsecchi che calcia da fuori area, ma trova un attento Saccon che alza il pallone in angolo. Dopo 2’ minuti di recupero le squadre vanno a riposo sul punteggio di 2-0 per la Clivense.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa è ancora Saccon a negare il gol alla Castellanzese, deviando in corner un tiro del neoentrato capitan Mandelli. Al 14’ la squadra di mister Fiorenzo Roncari riapre la partita grazie a un rigore trasformato da Chessa. La massima punizione è stata causata da un fallo commesso da Momodu ai danni di Bigotto. A dieci minuti dal termine Chessa prova a pareggiare, ma l’estremo difensore biancoblu sventa ancora una volta il pericolo. La Clivense nel finale riesce a difendersi con ordine senza concedere parecchie occasioni ai neroverdi, se non qualche tiro velleitario, facile preda del solito Saccon. Alla fine dei 4 minuti di recupero si chiude l’incontro con la Clivense che batte la Castellanzese per 2-1.

TABELLINO

CLIVENSE – CASTELLANZESE 2–1 (2-0)

RETI: 2′ pt Brighenti (Cl), 34′ pt Colferai (Cl), 14′ st rig. Chessa (Ca)

CLIVENSE (3-5-2): Saccon; Bragagnolo, Momodu (38’ st Dall’Ara), Tobanelli; Colferai, Cissé, Peres (12’ st Cordioli), Zuddas (25’ st Bresaola), Kocic; Venitucci (17’ st Parisi), Brighenti (30’ pt Montolli). A disposizione: Pavoni, Leso, Danieli, Farias. Allenatore: Riccardo Allegretti

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Sassaro (38’ st Serra), Compagnoni, Bernardi; Pandini (1’ st Lusha), Boccadamo, Arrigoni, Valsecchi (1’ st Mandelli), Tirapelle (00’ st Reggiori); Chessa, Bigotto. A disposizione: Spada, Rondanini, Ruschena, Marmo, Areco. Allenatore: Fiorenzo Roncari

ARBITRO: Riccardo Bernardini di Ciampino; assistenti Emanuele Puccia di Frosinone e Andrea Cannoni di Città di Castello

AMMONITI: 38’ pt Peres (Cl)

ESPULSI:

RECUPERO: 2′ + 4′

RISULTATI 37° GIORNATA GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Varesina 1-2, Caldiero – Virtus CBG 3-2, Desenzano – Arconatese 1-1, CLIVENSE – CASTELLANZESE 2-1, Club Milano – Tritium 1-1, Crema – Folgore Caratese 1-0, Legnano – Casatese 3-1, Piacenza – Real Calepina 3-0, Ponte San Pietro – Villa Valle 2-3, Pro Palazzolo – Caravaggio 1-0

CLASSIFICA

Caldiero 74, Piacenza 73, Pro Palazzolo 70, Desenzano 69, VARESINA 67, Arconatese 65, Clivense, Brusaporto e Villa Valle 53, Casatese 51, Folgore Caratese 50, Virtus CGB 45, Club Milano 44, Caravaggio 43, Real Calepina 41, Legnano 39, CASTELLANZESE 38, Crema 33, Tritium 29, Ponte San Pietro 24.