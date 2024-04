Castiglione Olona, corsa a tre per il Comune: Cristiano Filieri il candidato di Castiglione Civica?

A Castiglione Olona si delinea una corsa a tre per le elezioni amministrative di giugno.

Dopo le candidature del sindaco uscente Giancarlo Frigeri con “Insieme per Castiglione – Frigeri sindaco” che, come cinque anni fa, vede insieme la Lega e la civica ViviAmo Castiglione, e quella della outsider Antonella Rudi per Movimento alternativo con la lista locale Castiglione Olona alternativo, la lista Castiglione civica scalda i motori sui social e si prepara ad annunciare il suo candidato sindaco.

Candidato che, secondo le sempre più insistenti “indiscrezioni” che circolano in paese, dovrebbe essere l’amministratore unico di Castiglione Olona Servizi Cristiano Filieri.

Il condizionale è ancora d’obbligo, perché la lista civica non ha ufficializzato la candidatura, ma le dimissioni dal suo ruolo nella municipalizzata Cos, comunicate questa mattina dallo stesso Filieri, sembrano proprio la conferma dell’imminente annuncio della sua corsa alla carica di primo cittadino.

L’annuncio ufficiale del terzo candidato di questa tornata elettorale dovrebbe essere questione di ore.