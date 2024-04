Cerca di passare il valico di Brogeda con una pistola carica, arrestato

Prosegue l’attività svolta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai valichi di confine con la Confederazione elvetica.

Lo scorso fine settimana presso il valico autostradale di Brogeda, è stato sottoposto a controllo un uomo di origini kosovare, residente in Svizzera, che stava per entrare in Italia. Considerato lo stato di agitazione dell’uomo i militari hanno deciso di approfondire i controlli: è così spuntata una pistola semiautomatica parabellum con 8 colpi calibro 9×19 mm, pronta all’uso in quanto il caricatore – carico – era inserito all’interno dell’arma senza alcuna sicura.

L’uomo è stato arrestato fatta salva la presunzione di innocenza fino alla conclusione del relativo procedimento, per la violazione che punisce chiunque introduca nel territorio dello Stato armi da guerra o tipo guerra, senza avere alcuna licenza. Per tale motivo il trasgressore è stato condotto presso la Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.