Chemnitz vince la Fiba Europe Cup dopo mille emozioni

Pronostico rispettato ma con mille brividi ed emozioni. La Fiba Europe Cup 2024 va ai tedeschi del Niners Chemnitz, da tempo favoriti per sollevare al cielo il trofeo cui aveva fatto più di un pensiero anche la Itelyum Varese, arrivata sino alle semifinali.

Il successo dei tedeschi però è arrivato all’ultimissimo respiro: Chemnitz aveva vinto di 11 punti la partita di andata contro i turchi del Bahcesehir College (giustizieri di Varese nel turno precedente) e si erano messi nella condizione migliore in vista della gara di ritorno.

A Istanbul però è successo di tutto: dopo un primo quarto equilibrato, il Bahcesehir ha preso il largo toccando anche il +19 sul finire del secondo parziale. Dopo l’intervallo però Chemnitz ha capovolto la gara e a pochi minuti dalla fine il trofeo sembrava già diretto verso la Germania. Invece nel finale i turchi hanno ripreso vigore e si sono riportati sul +11 (95-84) mentre Van Beck ha sbagliato il tiro sulla sirena che avrebbe dato la coppa ai Niners.

Nei supplementari si è giocato sul filo del rasoio sino all’epilogo: Chemnitz ha trovato due tiri liberi di Kajami-Keane a 50″ dalla fine per il -8 ma Scrubb ha replicato con un canestro in entrata. Lo stesso Kajami ha avuto il tiro della sicurezza con 15″ sul cronometro e così il Bahcesehir ha avuto il pallone del trionfo ma la tripla di Bouteille è andata sul ferro mentre il successivo tap in tentato da Boutsiele è finito lontano dal bersaglio. 105-95 e coppa andata a Chemnitz per un solo punto di vantaggio nel doppio confronto.

Il pivot del Bahcesehir Boutsiele ha realizzato 24 punti, 21 quelli dell’ex varesino Trey Kell; per i tedeschi decisivo il canadese Kaza Kajami-Keane che ha realizzato 29 punti guadagnando così anche il titolo di MVP della manifestazione. Chemnitz è la seconda squadra tedesca ad aggiudicarsi la Fiba Europe Cup dopo Francoforte che vinse la prima edizione a Chalon contro la Openjobmetis nel 2016.