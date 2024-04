Chiuse le indagini sul naufragio del lago Maggiore in cui morirono quattro persone

La Procura di Busto Arsizio ha chiuso le indagini sul naufragio della Good…uria, la barca affondata nel lago Maggiore davanti alla costa di Lisanza il 28 maggio del 2023 nel quale morirono la moglie dello skipper Anna Bozhkova e tre agenti dei servizi segreti, i due italiani Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi e l’israeliano Shimoni Erez.

L’unica persona per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio con l’ipotesi di omicidio colposo, da parte del sostituto procuratore Massimo De Filippo, è Claudio Carminati, proprietario e skipper della navetta olandese che quel giorno si ribaltò nel bel mezzo di una tempesta mentre trasportava 21 persone (tutti appartenenti agli apparati di intelligence italiani e israeliani) oltre a lui e la moglie.

Nelle scorse settimane la Procura aveva depositato la perizia del superconsulente Giovanni Ceccarelli dalla quale era emerso come l’imbarcazione, quel giorno, non sarebbe dovuta uscire dal porto in cui era ormeggiata in quanto le modifiche apportate allo scafo non avrebbero potuto assicurare il galleggiamento della barca in una situazione di maltempo come quella che era stata prevista dai bollettini meteo. Ora Carminati potrà chiedere di essere interrogato o depositare una propria memoria entro i prossimi 20 giorni.