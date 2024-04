Chiuso il bar, crescono per preoccupazioni per Saronno Sud, la “stazione abbandonata”

Non è una novità la situazione di degrado e incuria in cui versa la stazione ferroviaria di Saronno Sud. È di questi giorni un nuovo appello di un gruppo di residenti di Cascina Colombara, il quartiere in cui si inserisce la seconda stazione di Saronno, per chiedere misure incisive per affrontare la situazione di decadimento della zona.

Galleria fotografica Degrado e incuria alla stazione di Saronno sud 4 di 13

Quello che salta subito agli occhi a chiunque passeggi per la stazione è lo stato di abbandono in cui versa: sporcizia e rifiuti, già a partire dal parcheggio esterno allo scalo ferroviario, luci mal funzionanti, infiltrazioni d’acqua e odori maleodoranti dovuti al bivacco all’interno della stazione.

«La mattina mi capita spesso di raccogliere le siringhe lasciate in giro dai tossicodipendenti» racconta un addetto incaricato della pulizia della stazione. «È una stazione abbandonata a se stessa – prosegue -. Qui girano spesso individui loschi, dormono anche nei bagni».

È poi fatto recente la chiusura del bar interno alla stazione, un fatto che preoccupa i residenti della zona e i pendolari: “Era l’ultimo baluardo di “controllo” nella zona. Tutto ciò lascia presagire un ulteriore peggioramento della situazione”.

In foto l’interno del bar della stazione, ormai chiuso

A chiedere a Ferrovie Nord un incontro è l’amministrazione comunale di Saronno, che nel frattempo fa sapere di proseguire con i controlli della polizia locale all’esterno della stazione.

«Come ha ricordato il prefetto – dichiara il sindaco Augusto Airoldi -, la competenza della polizia locale si ferma all’esterno della stazione ferroviaria, all’interno è responsabilità della polizia ferroviaria. Da quando abbiamo istituito il daspo urbano, nel giro di due mesi ne sono stati registrati una decina solo a Saronno sud ad opera della nostra polizia locale, che quindi il suo lavoro l’ha fatto».

La stazione vista dall’esterno

«Abbiamo chiesto controlli specifici da parte della Polfer – prosegue il primo cittadino -. Durante la notte poi, il servizio ferroviario viene sospeso, ma se le scale di accesso e i corridoi rimangono accessibili, è chiaro che la stazione diventa un luogo di bivacco, quindi Ferrovie Nord provveda a rendere la stazione inaccessibile nel periodo in cui il servizio di trasporto non è attivo».

Il sindaco Airoldi ha chiesto infine un intervento per sistemare l’illuminazione nel parcheggio della stazione. «Il parcheggio davanti a Saronno Sud è di Ferrovie Nord, chiediamo che intervengano per sistemare l’illuminazione per evitare continui black out».