Chiusura temporanea dello svincolo di Castellanza sulla A8 Milano-Varese per lavori

L’autostrada A8, che collega Milano a Varese, sarà interessata da una chiusura temporanea allo svincolo di Castellanza: una misura necessaria per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

La chiusura è prevista dalle 21 di mercoledì 10 aprile alle 6 di giovedì 11 aprile, all’altezza dello svincolo di Castellanza, che sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese. Per evitare disagi, si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, situato al km 16+300 della autostrada.