Cinque medaglie “varesine” nell’Europeo con vista sulle Olimpiadi

C’è tanto Varesotto sui podi dell’Europeo di canottaggio disputato nel fine settimana a Szeged, in Ungheria. La spedizione dei nostri atleti sulle acque magiare porta in dote la bellezza di cinque medaglie su quattro barche differenti: risultati che sono un viatico importante sul percorso che porta a Parigi, sia per chi è già qualificato sia per chi invece deve ancora ottenere un pass.

Il titolo europeo, intanto, finisce per la seconda volta (dopo Monaco ’22) nella bacheca di Nicolò Carucci: il giovane milanese trapiantato a Gavirate è protagonista nella vittoria del quattro di coppia (con Panizza, Chiumento e Gentili) che doma in volata Svizzera e Polonia, quest’ultima assente in Coppa del Mondo a Varese dove gli azzurri furono terzi. I “cavalieri delle acque” hanno già in mano il biglietto per Parigi e sanno di dover competere in una specialità con tanti pretendenti. Intanto però lo faranno con al collo l’oro europeo. (in alto: il 4X sul podio. Carucci primo da sinistra – foto Perna/Canottaggio.org)

Non riesce invece il “bis” al doppio pesi leggeri di Gabriel Soares, italobrasiliano di Daverio, e del suo compagno di barca Stefano Oppo: alla Schiranna il loro rush finale aveva permesso all’Italia di vincere l’oro ai danni della Svizzera che a Szeged si è presa la rivincita con 2″ di margine. Un duello che si ripeterà – allargato ad altre nazioni – anche ai Giochi.

L’altro argento arriva da una barca che affiderà le speranze olimpiche alle regate di qualificazione in programma a Lucerna, il quattro senza maschile. Un armo sul quale rema il gaviratese Nicholas Kohl, sempre più coinvolto nella formazione con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale e Giuseppe Vicino. Come per il doppio PL, gli azzurri concedono la rivincita alla Gran Bretagna battuta in Coppa del Mondo: netto successo inglese ma Italia brava a tenersi la Francia alle spalle.

L’altro podio a tinte varesotte – o meglio, gaviratesi – è quello dell’otto femminile che sta confermando la propria crescita. Dopo l’oro della Schiranna l’ammiraglia rosa centra il bronzo europeo dietro a Romania e Gran Bretagna al termine di una regata serrata. Solo quattro le barche al via ma test ugualmente interessante per l’equipaggio con le “nostre” Linda De Filippis e Alice Codato.

Giù dal podio rimangono invece due atleti molto importanti della spedizione varesotta, Giovanni Codato e Federica Cesarini. Il 24enne nato a Saronno è già qualificato per Parigi e ha centrato la finale A del due senza insieme a Davide Comini: azzurri sesti alla fine ma con distacchi ampli rispetto alle migliori anche se la corsia è stata penalizzante.

Va invece in finale B Cesarini, tolta per una volta dal doppio leggero femminile per essere inserita sul quattro di coppia senior. Un esperimento che non ha pagato anche perché la compagine (Gobbi, Buttignon e Guerra le altre) ha avuto pochissimo tempo per preparare la regata continentale. Di contro il doppio PL affidato a Crosio e Rodini ha vinto il bronzo e questa potrebbe essere una cattiva notizia per l’olimpionica di Bardello. Vedremo ora le scelte di Cattaneo in vista del preolimpico di Lucerna (l’Italia femminile ha finora qualificato il doppio senior grazie a Crosio-Buttignon) nel tentativo di mandare ai Giochi più barche possibili.

Dopo qualche giorno di riposo, la Nazionale si ritroverà dal 2 al 21 maggio a Varese per continuare la preparazione sia per le qualificazioni olimpiche e paralimpiche, che si terranno a Lucerna dal 19 al 21 maggio, e sia per la seconda prova di Coppa del Mondo prevista, sempre in Svizzera sul Rotsee, dal 24 al 26 maggio.