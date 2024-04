Colombo: “In confusione dopo il rigore, quando la partita è cambiata. Contento per Bashi”

COLOMBO 1 «Avevamo preparato la partita come fatto nel primo tempo. Sapevamo che la Pro Sesto avrebbe attaccato con tanti giocatori e che quindi noi avremo potuto avere avuto tanto spazio in ripartenza. Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, con almeno due occasioni che potevamo sfruttare molto meglio. In difesa avevamo concesso qualcosa, ci sta in queste partite, fino all’episodio del rigore. Quest’anno abbiamo ne abbiamo subiti moltissimi (9, ndr) e ne abbiamo avuto solo 2 a favore. È un dato su cui dobbiamo porre attenzione».

COLOMBO 2 «Dopo aver preso gol non abbiamo più trovato il bandolo della matassa e la partita alla fine è cambiata. La Pro Sesto ha incominciato a giocare a palle lunghe e noi quindi abbiamo dovuto fare una partita più sporca. Da quando sono qui alla Pro Patria (come giocatore, ndr.) non siamo mai riusciti a riprendere la partite in un altro rispetto al nostro gioco. Quando forziamo le partite spesso perdiamo il filo e stasera alla fine non abbiamo creato più niente».

COLOMBO 3 «Nota positiva di oggi senza dubbio è l’esordio di Bashi. In stagione si è sempre allenato benissimo, si meritava questa chance e sono molto contento che oggi abbia fatto bene».

BASHI 1 «Sono soddisfatto della mia partita: non era semplice entrare in campo dopo tanti mesi. D’altra parte c’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria. Avevamo ancora la speranza di poter andare ai playoff ma è andata così. Quindi sono soddisfatto da una parte, ma dall’altra no».

BASHI 2 «Quest’anno abbiamo avuto molti alti e bassi. A Gennaio però abbiamo vinto tante partite di fila e abbiamo fatto molto bene. Sinceramente non so dire che cosa è mancato durante l’anno: forse è mancato quel fuoco che dovevamo avere per vincere qualche partita in più, qualche punticino che ci è scappato per strada. Alla fine comunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ci siamo salvati e di questo siamo contenti».

BERTONI «L’obiettivo è stato raggiunto e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. La nostra è una squadra giovane che ha iniziato un percorso. Credo che in certi momenti e in certe partite sia mancata la continuità di risultati. Ci avrebbe fatto fare un salto per poter raggiungere i playoff. Sono a Busto Arsizio da 6 anni e tutti gli anni abbiamo raggiunto la salvezza, che forse viene data per scontata. Se la salvezza è qualcosa di scontato vuol dire che questa squadra ha fatto qualcosa di importante in questi anni».