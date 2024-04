Colpo triplo per la Polti-Kometa: tappa e due maglie per Lonardi al Giro di Turchia

Quarta vittoria stagionale per la Polti-Kometa, la squadra di ciclismo guidata da Ivan Basso con radici solide nel Varesotto. Nella terza frazione del Giro di Turchia arriva il colpo triplo di Giovanni Lonardi, uno degli sprinter del team: l’esperto veronese si è imposto sul traguardo della Fethiye-Marmaris di 147 chilometri e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale oltre che di quella a punti.

Il verdetto è arrivato una decina di minuti dopo il termine della frazione, perché a tagliare per primo il traguardo è stato Danny Van Poppel della Bora-Hansgrohe. L’olandese però ha tagliato la strada in maniera evidente Lonardi che era uscito alle sue spalle e stava per operare il sorpasso decisivo a una cinquantina di metri dall’arrivo. Van Poppel ha esultato ma è parso chiaro fin da subito che lo sprint era oltre i limiti del regolamento: premiazione slittata di qualche momento e decisione favorevole al 27enne italiano. (foto Sprint Agency: Van Poppel esulta, Lonardi protesta ma vince)

Lonardi ha sfruttato alla perfezione il lavoro dei compagni di squadra: la Polti si è mossa negli ultimi chilometri per collaborare con altre formazioni a stoppare gli ultimi tentativi di scatti solitari. Poi, negli ultimi 3 chilometri, la squadra bianca-rosso-verde ha scortato con diversi uomini lo sprinter – gli ultimi del treno sono stati Maestri e Pierobon – fino al tratto conclusivo.

L’atleta della Polti-Kometa torna così al successo dopo oltre due anni (e parecchi piazzamenti): l’ultima vittoria era arrivata alla Clasica Comunitat Valenciana nella gara d’esordio della stagione 2022 in maglia Eolo. Lonardi ora comanda anche la generale del Giro di Turchia con 4″ su Enrico Zanoncello (VF Group-Csf-Bardiani) e sul tedesco Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) anche se chiaramente la vittoria assoluta si deciderà venerdì con l’arrivo in salita di Manisa. Prima e dopo però ci sono altre occasioni per gli sprinter e Lonardi ci riproverà.