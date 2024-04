Combattere la dispersione scolastica: un percorso dell’istituto Manzoni di Castellanza

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” annuncia l’avvio di un significativo progetto educativo realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale La Banda e finanziato con fondi del Pnrr, destinato alle famiglie degli studenti e volto a promuovere un approccio consapevole e partecipativo all’orientamento scolastico e alla prevenzione della dispersione scolastica. Il progetto si articolerà in un ciclo di 15 incontri, di cui i primi sei si svolgeranno tra il 18 aprile e il 30 maggio 2024.

Queste sessioni, arricchite dalla visione di film selezionati per stimolare dibattiti e riflessioni, sono solo l’inizio di un percorso che proseguirà fino a settembre, adattandosi alle esigenze emerse dalle discussioni iniziali. Il progetto, denominato “Mondo Nuovo”, non è rivolto esclusivamente ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, ma è aperto a tutte le famiglie dell’istituto, sottolineando l’importanza di un orientamento continuo che inizia fin dalle prime fasi dell’educazione.

La partecipazione dei genitori al progetto è vista come un valore aggiunto inestimabile, essenziale per arricchire il dialogo e costruire una comunità scolastica sempre pronta ad affrontare le complesse problematiche e le opportunità dell’attuale periodo storico. Per maggiori informazioni sul progetto e per visualizzare il calendario degli incontri, visitate il nostro sito web o contattate direttamente la segreteria dell’istituto. Questo impegno rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di impegnarsi a fondo nel percorso educativo dei propri figli, offrendo loro strumenti e conoscenze che sosterranno scelte consapevoli e ben informate. (foto di repertorio)