Commemorazioni dei Do.Ra. nei cimiteri di Varese, il Comune: “Denunciamo”

L’amministrazione comunale dice no alle manifestazioni dei Do.Ra. a Varese per il 25 aprile nei cimiteri, ma la Comunità militante dei Dodici Raggi non si ferma.

Nella mattina del 25 aprile alcuni militanti del gruppo neonazista ha fatto il giro di alcuni cimiteri di Varese per rendere omaggio «ai camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria». I militanti della Comunità dei Dodici Raggi sono stati al cimitero di Ganna, poi al cimitero di Sant’Ambrogio.

La riposta dell’amministrazione comunale: «Acquisiremo immagini e relazioni delle forze di polizia e provvederemo ad effettuare la denuncia per inosservanza dei provvedimenti amministrativi oltre che per altri eventuali reati anche a fronte dell’importante sentenza delle sezioni unite della cassazione pubblicata il 17.4.2024. Al riguardo il comune sta costituendo un gruppo di esperti di diritto penali per supportare il lavoro delle forze dell’ordine e della Magistratura per giungere alla condanna nelle aule di Tribunale di questi fatti e di questi personaggi. La risposta migliore rimane comunque la partecipazione significativa dei cittadini nelle piazze del Paese e nella nostra città in occasione del 25 aprile».

(foto sopra di repertorio)