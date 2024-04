Comune di Cantello e Tigros mettono a disposizione 70 posti auto per i frontalieri che fanno “car pooling”

Altri posti auto per la mobilità transfrontaliera a Cantello. Una nuova area sosta con 70 stalli è ora disponibile nella frazione di Gaggiolo, dove ogni mattina è corsa al parcheggio da parte di utenti della ferrovia e frontalieri che utilizzano il sistema del “car pooling” ovvero che lasciano l’auto a ridosso della frontiera per entrare in Svizzera utilizzando una sola auto con più passeggeri.

«Il nuovo spazio a parcheggio è stato realizzato da parte della società Tigros spa, quindi senza utilizzo di fondi del bilancio comunale e ceduto in proprietà al Comune di Cantello, a sostegno del parcheggio pertinenziale alla stazione di Gaggiolo – spiega il sindaco Chiara Catella – I nuovi stalli sono in totale 70 e destinati all’utilizzo da parte dei lavoratori frontalieri che non utilizzano il treno ma che impiegano la modalità di trasporto con car pooling».

Entro breve verrà posizionata adeguata segnaletica che indichi le modalità di raggiungimento dell’area. Nel frattempo il Comune invita i lavoratori frontalieri ad impiegare in maniera corretta gli spazi di sosta, lasciando quelli della stazione disponibili unicamente per chi usa il treno.