Con il Cuamm al Cinema Nuovo di Varese un mondo d’amore per celebrare tutte le mamme

Domenica 12 Maggio 2024 alle ore 15.30 al Cinema Teatro Nuovo di Varese , viale dei Mille 39, il Team Voice “I Sunrise” porterà in scena “Un Mondo d’Amore”, una kermesse musicale dove il pubblico potrà cantare assieme a Mery Gargy, Isabella Salamone, Paolo Gianni, Jennifer Bellea, Francesca Parrotta e rivivere, attraverso la presentazione di Stefano Benetazzo, la carriera artistica di Gianni Morandi.

Come per tutti gli spettacoli dei Sunrise anche questa occasione avrà un’ importante finalità benefica. Il concerto è organizzato con l’associazione “Medici con l’Africa Cuamm” che, dal 1950, si spende per il rispetto del diritto umano fondamentale alla salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, soprattutto ai più poveri ed emarginati. L’ incasso dell’evento sarà devoluto al gruppo Cuamm Varese per sostenere la ristrutturazione dell’Ospedale di Yrol, in Sud Sudan, e contribuire a migliorare la qualità e l’accesso alle cure materno-infantili.

Prevendite direttamente al Teatro “Nuovo” di Varese. Per informazioni è possibile telefonare al numero 348-7215546.