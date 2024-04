Con la tavola da stand up paddle dispersi nel Lago Maggiore, salvati dai vigili del fuoco

In una missione di salvataggio, i vigili del fuoco, con gli specialisti del soccorso acquatico e un elicottero del reparto volo Lombardia, sono intervenuti mercoledì sera per recuperare due turisti dispersi nelle acque antistanti il comune di Maccagno.

I due turisti, a bordo di una tavola SUP, Stand up paddle, non hanno fatto ritorno dopo un’escursione. Un familiare presente sulla riva ha lanciato l’allarme.

I vigili del fuoco hanno prontamente dispiegato una squadra di soccorso composta dagli specialisti del soccorso acquatico a bordo di un battello pneumatico, supportati da un elicottero del reparto volo Lombardia.

Grazie all’immediata risposta, le persone disperse sono state individuate e soccorse in breve tempo. Imbarcate a bordo del gommone sono state portate al porto di Maccagno e affidate al personale sanitario per accertamenti.