Concertone del Primo Maggio a Roma, tutti gli artisti sul palco

Annunciati gli artisti che saliranno sul palco del Primo Maggio di Roma e per l’edizione 2024 la prima novità è il cambio location: quest’anno la grande manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil si terrà al Circo Massimo, al posto della tradizionale piazza San Giovanni dove sono in corso dei lavori. Condurrà il festival la coppia artistica Noemi e Ermal Meta, con opening di BigMama a partire dalle ore 13:15.

I nomi del Concertone 2024 di Roma

Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Mahmood, Tananai, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia, Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo , Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Piotta, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP, i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.

Opening alle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moomari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. Come sempre, il concerto sarà trasmesso in diretta Tv.