“Contenti tutti”, alla Galleria Boragno il nuovo libro di Laura Campiglio

Appuntamento mercoledì 8 maggio per la presentazione del volume edito da Mondadori

Mercoledì 8 maggio alle 21 torna alla Galleria Boragno Laura Campiglio per la presentazione del suo nuovo libro “Contenti tutti”, edito da Mondadori. La scrittrice e giornalista legnanese racconta in un’irresistibile commedia la scomparsa e la successiva riapparizione della protagonista Elena, che decide di cambiare radicalmente la sua vita rivoluzionando anche le esistenze di tutti coloro che la circondano.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.