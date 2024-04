A Mornago la minoranza chiede la sfiducia di sindaco e assessore al Bilancio

La minoranza chiede la sfiducia per assessore al bilancio e sindaco e un’informativa pubblica sulla situazione.

Dopo la delibera della Corte dei conti con segnalazioni per il quinquennio 2018-2022, la minoranza in consiglio comunale a Mornago chiede un incontro ad hoc: «Necessario informare consiglio e cittadinanza sugli sviluppi della grave situazione a cui si è arrivati dopo anni di inerzie e inadempienze», affermano i consiglieri di centrodestra, sottolineando come «è inoltre prossima la scadenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, compito che appare irrealizzabile alla luce delle moltissime irregolarità contestate dai magistrati contabili, che daranno luogo ad un altro bilancio irregolare».

«Questa situazione, di cui il sindaco è al corrente dal 2021 quando ha ricevuto la prima delibera della Corte dei Conti», continuano, «è andata soltanto ingigantendosi negli anni, segno che è stata presa sottogamba da persone che in maniera ormai evidente non sono in grado di amministrare il nostro Comune: per questo non possiamo far altro che chiedere le dimissioni dell’assessore al bilancio e del sindaco, dimostratisi inadeguati a gestire una situazione di fronte alla quale è emersa la loro mancanza di competenza».

E la minoranza in un comunicato conclude: «Incosciente minimizzare la questione di fronte ai cittadini e gettare fumo negli occhi con chiacchiere da bar soltanto per arrivare al voto di Giugno come se niente fosse: non è possibile secondo noi non prendere atto della situazione e del fatto che il nostro Comune abbia bisogno oggi più che mai di responsabilità. Speriamo che lo capiscano anche i consiglieri di questa maggioranza ormai al capolinea e che ne traggano le conseguenze».