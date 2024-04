Coppa del Mondo di canottaggio a Varese, Galimberti: “Una bellissima prima giornata”

È stata una bella giornata, non solo dal punto di vista meteorologico, quella di venerdì 12 aprile, la prima della Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna di Varese.

Galleria fotografica Coppa del Mondo di canottaggio: sport e colori della prima giornata 4 di 39

Soddisfatto anche il sindaco varesino Davide Galimberti, che è anche presidente del comitato organizzatore dei grandi eventi del canottaggio in città: «È stata una bellissima prima giornata di gare. Il meteo, dopo le tante sofferenze delle scorse settimane, finalmente ci ha concesso tanto sole e un clima perfetto per assistere a questa Coppa del Mondo che già da oggi sta regalando grandi emozioni ed un livello davvero alto di competizione. Siamo soddisfatti di come è iniziata e siamo certi che si proseguirà su questa strada».

Sabato mattina – 13 aprile – l’inizio delle regate è previsto per le ore 10.00 con la Finale E. Il programma prosegue con un leggero cambiamento rispetto a quanto previsto originariamente: il turno del pomeriggio è infatti stato accorpato a quello della mattinata. Dopo le Finali D e C del singolo e tutte le batterie di semifinali e ripescaggio delle altre categorie, andranno in scena le le Finali A del singolo pesi leggeri femminile e maschile in programma rispettivamente per le 12.24 e le 12.37.