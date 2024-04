Corre a 104 all’ora su una strada cantonale: motociclista milanese nei guai

Un motociclista di 34 anni è stato denunciato in Svizzera dopo essere sfrecciato davanti a un controllo della velocità a 104 chilometri orari in un punto in cui il limite è di 50. L’uomo, italiano residente in provincia di Milano, è accusato di grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione e guida senza autorizzazione.

A intercettare il centauro – lunedì 29 aprile – sono stati gli agenti della Polizia Città di Lugano che avevano predisposto un radar sulla via cantonale di Mezzovico-Vira, comune che si trova nei pressi del Monte Ceneri.

Dopo l’accaduto è stata chiamata in causa la Polizia Cantonale che ha svolto gli accertamenti del caso. All’uomo è stato intanto intimato il divieto di circolazione sulle strade svizzere ed è stata sequestrata la motocicletta.