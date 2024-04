Corso di aggiornamento per igienisti dentali sulla strumentazione parodontale manuale

Sabato scorso, 6 aprile, presso la sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di Varese, via Mercantini 17, si è svolto il corso di aggiornamento promosso dalla Commissione di Albo degli igienisti Dentali della provincia dal titolo “Corso teorico-pratico di strumentazione manuale applicata alla pratica clinica”.

Il relatore Dr Stefano Sarri, igienista dentale, ha sottolineato come la strumentazione parodontale manuale è alla base del lavoro di Igienista dentale: «È un’attività fondamentale per implementare la competenza alla base della conduzione di una seduta di ablazione del tartaro non traumatica e confortevole, inoltre consente di evitare il più possibile la contaminazione ambientale da aerosol».

La presidente della CdA degli igienisti dentali di Varese Dr.ssa Antonella Silvestri ha aggiunto: «tra i compiti del’Ordine professionale e delle CdA vi è quello di offrire formazione ai propri iscritti, concorrendo all’acquisizione dei crediti ECM obbligatori, come CdA ci stiamo impegnando molto nell’organizzare momenti formativi di qualità e momenti di confronto tra colleghi. Avere a disposizione una sede con aule predisposte e facilmente raggiungibile ci facilità molto nel compito . Il prossimo evento rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine è programmato per sabato 11 maggio e tratterà di un argomento molto importante per chi opera nel settore della salute : “LIS: lingua italiana dei segni per operatori sanitari”. Un corso ideato proprio per abbattere le barriere comunicative per una presa in carico totale del paziente che vada oltre le barriere linguistiche».