Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 12, 13 e 14 aprile

E’ in arrivo un fine settimana in compagnia del sole e di temperature primaverili ideale per un grande picnic al Parco Durini di Gorla Minore. Domenica 14 aprile dalle 11.30 l’evento per famiglie con spettacoli e laboratori per bambini promosso da Coop LaBanda assieme al Comune di Gorla Minore. A Tradate una giornata per giocare con gli aquiloni domenica dalle 14.00 alle 18.00 un laboratorio presso il Centro Didattico Scientifico (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico) di Abbiate Guazzone. Son Musical Festival: a Gavirate tre appuntamenti con fisarmonica, violino e chitarra. Si aprirà il 12 Aprile con il concerto “Echi di terre lontane” del duo Viarmonica Gabriele Zolli al Violino e Mandolino e Alessandro Grosso alla fisarmonica. Al Midec di Laveno Mombello un’esposizione “intima”. Dal 13 aprile al 12 maggio al Museo Internazionale Design Ceramico la mostra di “servizi da camera”.

Foto di Santo Zappalà

METEO

LE PREVISIONI – Weekend di sole con temperature in rialzo. Il fine settimana sarà caratterizzato da clima molto mite con valori massimi tipici del mese di maggio consoni per il mese di maggio – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale organizzata da Intrecci Teatrali. Domenica 14 aprile, al teatro San Giorgio, andrà in scena lo spettacolo “Nico cerca un amico“. Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 14 aprile, in via Volta 16, inaugura la fumetteria Mana Nero. L’appuntamento è dalle 13.30 alle 19.30 in fumetteria. Tutte le informazioni

VALCERESIO – Fino al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà possibile scegliere il menù degustazione, ideato per la rassegna gastronomica La Valceresio nel piatto. Attraverso le attività di ristorazione presenti sul territorio, la Valceresio vuole presentare la sua identità culinaria, fatta di una cucina tradizionale, locale e non, che utilizza prevalentemente i prodotti del territorio “a chilometro zero”, in un’ottica di piena sostenibilità. Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino al 27 aprile presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – La Sagra della carbonara, dei carciofi e della salsiccia di Bra anima il fine settimana di Legnano. Tutte le informazioni

EVENTI

TRADATE – A Tradate una giornata per giocare con gli aquiloni. Domenica 14 Aprile 2024 dalle 14.00 alle 18.00 un laboratorio presso il Centro Didattico Scientifico (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico) di Abbiate Guazzone, Tradate. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

AZZATE – DAVERIO – Lo Sbaracco delle Mamme in cerchio allo Stendipanni di Azzate. L’iniziativa economica, ecologica e solidale sabato 13 aprile, dalle 9.30 alle 12. In contemporanea apertura straordinaria del Magazzino a Daverio – Tutte le informazioni

SARONNO – Pizzoccheri e birre artigianali: sapori di Valtellina. Nel fine settimana tra venerdì 12 e domenica 14 aprile andrà in scena “Birra&Valtellina”, il format creato da “Paneliquido” e proposto già in diverse località del Nord Italia. A fare da cornice alla manifestazione saranno gli spazi di Villa Gianetti (via Roma, 20) che in passato hanno già ospitato alcune manifestazioni legate alla birra – Tutte le informazioni

MILANO – Corse dal centro di Milano ai laghi, il treno storico passa da Laveno Mombello. Sarà domenica 14 aprile la prima corsa del treno storico, che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell’atmosfera degli anni ’20. Ecco tutte le corse in programma – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Un grande picnic al Parco Durini di Gorla Minore. Domenica 14 aprile dalle 11.30 l’evento per famiglie con spettacoli e laboratori per bambini promosso da Coop LaBanda assieme al Comune di Gorla Minore – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Il 14 aprile 2024, Sesto Calende accoglierà il Lions Day “Solidarietà Senza Confini”, un evento cittadino dedicato all’unità, alla solidarietà e alla salute. In varie location, tra cui la Sala Consigliare del Palazzo Comunale e Piazza dei Cristoforis, saranno disponibili screening gratuiti, come ecodoppler TSA, test visivi, dentali, uditive e glicemici. Saranno inoltre offerti esami della pressione arteriosa e venosa, prove di primo soccorso e un cromotest. La Sala Cesare da Sesto ospiterà una conferenza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questo evento evidenzia gli obiettivi dei Lions, impegnati nel servizio, nella solidarietà e nella promozione dei valori umani.

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona un sabato sera diverso, con i giochi da tavolo per tutti. Sabato 13 aprile alle 20.30 alla Biblioteca civica di Castiglione Olona ritorna “La Biblioteca in gioco”, la serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione “In ludo veritas” – Tutte le informazioni

VARESE – “Fondamentali”, arriva a Varese il festival dei diritti. Dal 7 al 14 aprile alla Biblioteca civica, prima edizione del festival letterario dedicato ai diritti fondamentali. Si comincia da Welfare, Famiglia e Pace – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – La fine del Ramadan a Castellanza si festeggia in oratorio. Domenica 14 aprile l’associazione “Casa Ibe” ha organizzato un pomeriggio di festa all’oratorio del Sacro Cuore con degustazione di Tè arabo, dolci tipici del nord africa e la possibilità di farsi fare un tatuaggio con hennè – Tutte le informazioni

VARESE – Talk show su prevenzione del tumore al seno nella sede di Ance a Varese. Organizzato dall’associazione CAOS odv vede coinvolti gli specialisti della Breast Unit ASST Sette Laghi Diretta dalla Prof.ssa Francesca Rovera – Tutte le informazioni

VARESE – Un intenso weekend previsto a Schiranna: come sono coordinati Luna Park e Canottaggio. Per un accordo tra comune e giostrai, Nei giorni delle gare venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, le attrazioni del luna park apriranno alle 18. Potenziati anche i controlli della polizia locale – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona l’inaugurazione del nuovo percorso verde in città. Due appuntamenti speciali sabato 13 aprile 2024 a Castiglione Olona: il primo dedicato al nuovo Percorso Naturalistico e ai più piccoli, il secondo riservato ai nostri amici a quattro zampe – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Due giorni per festeggiare i cento anni dell’Associazione Combattenti e Reduci di Somma Lombardo. Venerdì la proiezione di un film, domenica la cerimonia ufficiale. Un impegno tramandato da una generazione all’altra e che prosegue – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello screening gratuiti, sport e divertimento per il Lions Day 2024. La manifestazione si svolgerà in piazza Caduti del lavoro e piazza Matteotti (lungolago) dalle 10:00 alle 17:30 di domenica 14 aprile – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Dinamiche storiche e attuali del conflitto israelo-palestinese: incontro nella sede di “Un’altra storia”. Sabato 13 aprile nella sede di via Del Cairo saranno ospiti Giorgio Cremaschi e Hassan Naim – Tutte le informazioni

VARESE – Le grotte protagoniste del nuovo ciclo di conferenze di EcoRun Varese 2024. L’evento è previsto per venerdì 12 aprile 2024, alle ore 18, presso la Sala Convegni della Provincia di Varese di Villa Recalcati in Piazza Libertà – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Arte: creatività ed emozione”, Cinzia Dellavedova ospite della Galleria Boragno. Venerdì 12 aprile il secondo appuntamento con “Conversazioni sull’arte 2024” organizzato dal centro Artecultura Bustese – Tutte le informazioni

SALUTE – Disagio giovanile e salute mentale, seminario di approfondimento a MalpensaFiere. Al Centro Congressi di Malpensa Fiere sabato 13 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00. Interverranno i maggiori esperti del settore che affronteranno l’argomento e i suoi molteplici aspetti – Tutte le informazioni

ARCISATE – Attenti alle truffe! Ad Arcisate un incontro con gli operatori di polizia per imparare a difendersi. Sabato 13 aprile alle 15 in Sala Frontalieri un incontro aperto a tutti per riconoscere e prevenire le principali truffe in cui è possibile incorrere – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Cento anni fa il delitto Matteotti: Busto Arsizio celebra il coraggio e la lotta per la libertà. Un evento speciale organizzato a Busto Arsizio da Anpi per commemorare il centenario della morte di Giacomo Matteotti, simbolo di resistenza antifascista e testimone di libertà – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo due eventi culturali per il centenario della morte Giacomo Matteotti – Tutte le informazioni

LIBRI

GALLARATE – L’inatteso viaggio di Andrea Radici su Trenord arriva a Gallarate. Ex pendolare, oggi trapiantato in Provenza, è l’autore del libro “Sotto ai pantografi, sopra il Po” che viene presentato alla Biblos Mondadori di piazza Libertà – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – La scrittrice Emanuela Fontana ospite alla rassegna Intrecci con il romanzo “La correttrice”. Appuntamento con la scrittrice per la presentazione del suo nuovo romanzo – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga un viaggio nel “Mondo Liquido” di Moreno Bricchi. Dai laghi nostrani fino all’Egitto e poi alle Maldive, i racconti raccolti nel suo nuovo libro coinvolgeranno, entusiasmeranno. Appuntamento per il 12 aprile alla Colonia Elioterapica – Tutte le informazioni

VARESE – Primavera di incontri e laboratori con gli autori alla libreria Potere ai bambini. Il 6 aprile Metamorfosi di primavera tra mito e attualità con Alice Patrioli e, il 13 aprile, un laboratorio con due tra gli autori de Le Siciliane. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

BRINZIO – Marco Marcuzzi presenta “Macabra vendetta a Brinzio”. I boschi della Valcuvia e il lago di Brinzio sono teatro di una vendetta efferata bizzarramente esibita – Tutte le informazioni

MUSICA

GAVIRATE – Son Musical Festival: a Gavirate tre appuntamenti con fisarmonica, violino e chitarra. Si aprirà il 12 Aprile con il concerto “Echi di terre lontane” del duo Viarmonica Gabriele Zolli al Violino e Mandolino e Alessandro Grosso alla fisarmonica. Le altre due date il 19 aprile e il 10 maggio – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Jazz, swing e primavera: Simply Bop Big Band torna al teatro Soms si Caldana . Con un repertorio che spazia dai classici intramontabili a brani più contemporanei, la Band promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale avvolgente e coinvolgente – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Lo Stabat Mater di Haydn nella chiesa di San Michele a Busto Arsizio. L’Orchestra Filarmonica Europea insieme alla Corale Polifonica Città Studi. Cast di solisti eccezionali: Sarah Park, soprano coreana; Marzia Castellini, contralto cremonese; Andrea Semeraro del Teatro alla Scala dal 2002; Marco Granata, basso nato a Cremona – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Un weekend all’insegna dell’arte al Borgo di Mustonate. L’evento è promosso dal gruppo di artisti Kilè in collaborazione di Soroptimist International Club Varese. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 aprile – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la mostra fotografica “La Terra e la Luna”. L’esposizione di Fulvio Francone, in collaborazione con A.F.I. – Archivio Fotografico Italiano, resterà aperta fino a domenica 14 aprile – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Midec di Laveno Mombello un’esposizione “intima”. Dal 13 aprile al 12 maggio al Museo Internazionale Design Ceramico la mostra di “servizi da camera” – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Torna a Castiglione Olona il “borgo animato“ di Roberto Carullo. In mostra alcuni tra gli ultimi lavori dell’artista pop di Arsago Seprio; opere realizzate con uno stile molto distintivo sia nella tecnica, tele areografate che prendono forma tridimensionalmente attraverso l’utilizzo dei polimeri di recupero – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Gornate Olona celebra l’arte e l’ambiente in una giornata speciale. Dalle 10:00 alle 18:00, artisti di varie discipline, artigiani, musicisti e associazioni ambientaliste si danno appuntamento per una giornata all’insegna della creatività e del rispetto per la natura. Ecco tutto il programma – Tutte le informazioni

SAMARATE – La città e i bambini: un’opera per ricordare Maria Carla Bollettin, maestra del nido di Cardano al Campo. Resa possibile da tanti donatori, la grande opera del ceramista Tino Sartori sarà inaugurata sabato. Un omaggio a una donna amata per il suo lavoro e insieme un segno artistico importante – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Cortisonici Film Festival 2024 tra distopie, “duelli” a colpi di cinema e corti da tutto il mondo. Una sfida tra critici cinematografici, una giuria internazionale formata da giovani, due fine settimana di proiezioni e lo sguardo del cinema verso il futuro. La nuova edizione del festival del cortometraggio varesino è in programma dal 5 al 13 aprile – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Sul palco del teatro Periferico la storia dei lavoratori della Ceruti di Bollate. “I fiori nella ghisa”, uno spettacolo nato da una raccolta di interviste ai lavoratori della storica fabbrica chiusa negli anni ’80 – Tutte le informazioni

VARESE – Un sabato dedicato al Teatro per la Cooperativa di Biumo e Belforte a Varese. Sabato 13 aprile, la Cooperativa di Biumo e Belforte organizza un pomeriggio culturale dedicato al teatro – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – “Antigone, il filo strappato”: a Olgiate Olona il teatro a sostegno del reparto cure palliative di Busto Arsizio. In scena ci sarà il GTC, il Gruppo Teatrale Crennese di Gallarate, apprezzata compagnia amatoriale che propone il suo spettacolo 2023, “Antigone – il filo strappato”, piéce che rilegge la tragedia di Sofocle – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

GORNATE OLONA – Escursione su due ruote, dal Monastero di Torba a Casa Macchi. Un itinerario che unisce due Beni del Fai-Fondo Ambiente Italiano: appuntamento per domenica 14 aprile per un itinerario a contatto con la natura – Tutte le informazioni

PARCO LURA – Una camminata per conoscere la nuova segnaletica del Parco Sorgenti del torrente Lura. L’iniziativa gratuita organizzata dal parco si terrà domenica 14 aprile – Tutte le informazioni

SOLIDARIET À

VARESE – Torna la risottata solidale a Varese, è la terza edizione con chef Barzetti. Anche quest’anno il “risotto da passeggio” sarà distribuito in piazza Canonica, dietro la basilica di san Vittore, dallo chef Sergio Barzetti. Appuntamento domenica 14 – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Varese School Cup, è il momento delle finali. E a Masnago ritorna il marchio Cimberio. Il marchio piemontese rientra al palazzetto sostenendo il torneo scolastico anche con 20 borse di studio. Sabato 13 dalle 9 le finali alla Itelyum Arena: “Ferraris” contro “Daverio Casula” in campo per il titolo – Tutte le informazioni

PUGILATO – “Notte dei Leoni”: 14 incontri sul ring di Varano Borghi. La palestra di via De Gasperi ospita sabato 13 (dalle 20) una ricca riunione con i match per dilettanti e giovani. A giugno il Boxe Team Camacho farà esordire Aaron Luna tra i “pro” – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 aprile. Teatro, iniziative all’aria aperta, mostre. Ad Arona il trenino turistico e la festa di primavera, a Sesto Calende una giornata dedicata alla prevenzione – Tutti gli appuntamenti