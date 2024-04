Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 5, 6 e 7 aprile

Si respira aria di primavera. A Casalzuigno ci sono le Giornate delle Camelie, a Varese torna la manifestazione Agrivarese con appuntamenti per tutta la famiglia, a Gavirate è in scena il buon cibo , così come in Valceresio. Spazio alle mostre con Andrea Ravo Mattoni che inaugura la sua personale al Castello di Masnago, Matteo Massagrande invece è in mostra a Punto sull’Arte. Spazio poi alla musica con tanti eventi, anche di solidarietà. Roberto Piumini invece fa tappa a Varese per un incontro del Premio Chiara Festival del Racconto, mentre per gli amanti delle passeggiate non mancano le escursioni. Come quella al Poncione di Ganna per festeggiare i 70 anni della croce. Per gli amanti del cinema inizia Cortisonici, film festival.

METEO

LE PREVISIONI – Ci aspetta un fine settimana caldo, e con sole che gioca un po’ a nascondino con le nuvole e che ci farà sembrare assai lontano il camino acceso solo lo scorso fine settimana – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Tra teatro dell’assurdo e l’ironia, il Duse propone uno spettacolo teatrale in cui gli attori si trovano all’interno di una scatola teatrale surrealmente costretti a “muovere” il pubblico. In scena domenica 7 aprile. Tutte le informazioni

CARNAGO – Domenica 7 aprile dalle 10.30 alle 17.30 presso il Centro “La Donna del Terzo Millennio”, la giornata sarà dedicata al benessere olistico, con la partecipazione dei nuovi collaboratori che vi faranno conoscere le loro meravigliose discipline. Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Shopping di primavera a Castellanza con gli Ambulanti del Lago Maggiore. L’appuntamento è in viale Lombardia domenica 7 aprile 2024, dalle 8 alle 19. Tutte le informazioni

GALLARATE – Baguettes, croissant, vini e biscotti bretoni. Il Mercatino Francese porta in centro città profumi, sapori e colori di Francia. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Grande festa sul lungolago tra arrosticini abruzzesi, paella spagnola e buona musica. Appuntamento a Gavirate venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile con lo street food di Hello Eventi. Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Sabato 6 aprile riapre L’Angolo del Gelato. Per tutto il giorno sconto del 50% su coni e coppette. Tutte le informazioni

VALCERESIO – Fino al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà possibile scegliere il menù degustazione, ideato per la rassegna gastronomica La Valceresio nel piatto. Attraverso le attività di ristorazione presenti sul territorio, la Valceresio vuole presentare la sua identità culinaria, fatta di una cucina tradizionale, locale e non, che utilizza prevalentemente i prodotti del territorio “a chilometro zero”, in un’ottica di piena sostenibilità.Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino al 27 aprile presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

CASALZUIGNO (VA) – Giunge alla XXVIII edizione la mostra mercato di florovivaismo “Le Giornate delle Camelie” a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile con molteplici esemplari di camelia esposti sulla scena del monumentale giardino all’italiana e tanti appuntamenti. – Scopri il programma

CISLAGO – Appuntamento a domenica 7 e lunedì 8 aprile a Cislago per la tradizionale festa patronale di Sant’Abbondanzio, con un programma ricco di appuntamenti ed eventi, spettacoli, attrazioni per tutte le età, esposizioni commerciali e proposte culturali per tutti. – Scopri il programma

COCQUIO TREVISAGO – Torna il grande torneo di scacchi a Cocquio Trevisago nella giornata di domenica – Scopri il programma

SARONNO – È in programma per domenica 7 aprile una giornata ecologica al parco dei Mughetti per tutti i suoi comuni associati, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore. – Scopri il programma

RODERO – Quarto appuntamento con Ecosistema Valle del Lanza. Domenica 7 aprile con Alessandro Berlusconi, ornitologo e ricercatore universitario, si passeggerà lungo il fondovalle del PLIS fino al confine con la Svizzera e al colle di San Maffeo osservando e chiacchierando dell’avifauna del Parco. – Scopri il programma

TRADATE – Il deputato socialista Giacomo Matteotti, di cui quest’anno si celebra il centenario della morte, sarà ricordato a Tradate con una serata in programma venerdì 5 aprile alle 21 a Villa Truffini. – Scopri il programma

VARESE – Torna AgriVarese in città il grande evento aperto al pubblico e gratuito, voluto e realizzato per promuovere il settore primario varesino con tutti i suoi prodotti. Appuntamento per domenica 7 aprile ai Giardini di Varese con tanti eventi per grandi e piccini -. Scopri il programma

VARESE – Saranno i cambiamenti climatici e la biodiversità vegetale i principali argomenti dell’importante convegno che si terrà il 6 aprile 2024 al Salone Estense del Comune di Varese. – Scopri il programma

VALGANNA – Tra le più note croci luminose della nostra zona c’è quella collocata sul Poncione di Ganna, amata montagna tra Valganna e Valceresio.

Domenica 7 aprile si festeggerà il 70° anniversario della posa della croce in vetta. L’evento è stato organizzato dalle Pro Loco e dai gruppi Alpini dei comuni delle due valli: Valganna, Cuasso al Monte e Bisuschio. – Scopri il programma

CINEMA

VARESE – Primo fine settimana per Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino. Venerdì sera “scazzottate” al cinema con un incontro sfida su Blade Runner, Terminator o Matrix, sabato sera al Nuovo le proiezioni e poi la sezione Inferno al TuMiTurbi. – Scopri il programma

TEATRO

BRENNO USERIA – Sabato 6 Aprile la compagnia Verba Manent con la direzione artistica di Marina de Juli metterà in scena “Teatro Mon Amour”.

Una divertente commedia musicale, in cui vengono narrate con ironia le difficoltà dell’essere attore. Il tutto accompagnato da colonne sonore USA anni ’80 cantate dal vivo. – Scopri il programma

BESOZZO – A Besozzo l’anteprima dello spettacolo “Tutto il formaggio del mondo”, storie di donne e coraggio. Sul palco besozzese lo spettacolo di Stefano Piantoni per una serata di monologhi toccanti e momenti di pura commedia sul tema della malattia. In scena Federica Sassasoroli. – Scopri il programma

VARESE – Al Teatro di Varese c’è il musical Chicago sabato sera, domenica il comico Luca Ravenna.

MUSICA

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Musica e teatro a Maccagno con Pino e Veddasca per una serata col botto e sotto il segno della solidarietà. Renato Furigo, voce, e il Maestro Mauro Guarnieri presentano l’oramai collaudato spettacolo “La musica della mia vita”, con canzoni e interpretazioni musicali delle principali funti cantautorali dagli anni Sessanta in avanti. – Scopri il programma

VARESE – Il duo Sabatino-Abbracciante sul palco di Varesevive. Venerdì 5 aprile (ore 21) sul palcoscenico di via San Francesco d’Assisi Il trombettista Andrea Sabatino e il fisarmonicista Vince Abbracciante.- Scopri il programma

VARESE – Il TuMiTurbi di Varese festeggia due anni di apertura con una serata di cibo, musica e Dj set. Scopri il programma

LIBRI

CISLAGO – Appuntamento a venerdì 5 aprile alle ore 21.00 presso la biblioteca comunale di Cislago per presentazione del libro “Heim. La casa lontano dal sole”. Dieci storie che formano un’unica storia. Un romanzo scritto dal cislaghese concittadino Alessandro Baito. Ingresso libero. – Scopri il programma

GALLARATE – Sabato 6 aprile sarà presentato a Gallarate uno dei libri a tema musicale più apprezzato del 2023: “Tom Petty” edito da Shake Edizioni. L’appuntamento è per le 17,30 alla libreria Biblos Mondadori di Gallarate. Saranno presenti gli autori, Marco Denti e Mauro Zambellini e con Fabio Cerbone, direttore di rootshighway.it. – Scopri il programma

INDUNO OLONA – Sarà presentato domenica 7 aprile a Induno Olona il libro di Massimo Folador “L’inafferrabile senso della vita – Una storia vera”, che racconta la storia di don Erasmo Valenti, giovane parroco a Induno Olona negli anni dell’avvento del fascismo. – Scopri il programma

VARESE – La Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese è lieta di annunciare il prossimo incontro con l’autore, che si terrà Venerdì 5 Aprile alle ore 17:45. L’appuntamento è per la presentazione del romanzo “La Sentinella dell’Infinito” di Sergio Melchiorre. – Scopri il programma

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Venerdì 5 aprile alle ore 18 allo spazio Civico 3 in centro a Gallarate inaugura la mostra retrospettiva di Arteforti. L’esposizione si trova in via della Pretura 3, nella zona pedonale, e deriva da un’idea delle volontarie di Abaco Aps di Inarzo. – Scopri il programma

SOMMA LOMBARDO – “I Muri del Silenzio”, la mostra per rompere l’omertà sulla violenza contro le donne. I ritratti di Mjriam Bon in esposizione dal 5 al 21 aprile nello spazio messo a disposizione dal Centro Commerciale Il Gigante. Venerdì alle ore 10.00 incontro con gli esperti: modera Sarah Maestri. – Scopri il programma

VARESE – Sabato 6 aprile alle ore 18.00, al Castello di Masnago, il Comune di Varese presenterà la mostra Andrea Ravo Mattoni – img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale a cura di Monica Guadalupi Morotti e Andrea Ceresa. – Scopri il programma

BAMBINI

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – A Verbania c’è Orientaverbania, ad Arona una mostra in biblioteca racconta i cittadini e le attività del comune. E poi mostre, laboratori e spettacoli. – Il cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Le visite al cortile del castello di Cislago, una mattinata ecologica al parco dei Mughetti, una camminata “della salute” al parco Lura, presentazioni di libri e tanto altro nel fine settimana saronnese. – Il cosa fare nel weekend a Saronno