Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 26, 27, 28 aprile

Torna a Gemonio la storica manifestazione organizzata dal Comitato Il Farina “Resistenza in Festa” con due giorni di eventi e il concerto degli Africa Unite (venerdì 26). Il Mercato della Terra del Piambello raddoppia e da sabato 27 aprile arriva anche a Bisuschio con le sue bancarelle di prodotti freschi e stagionali a prezzi equi per chi compra e per chi vende.

Raina Kabaivanska a Varese per il premio conferito ai big della lirica. Appuntamento nel prestigioso Salone Estense, domenica 28 aprile alle ore 15,30, dove avrà luogo un concerto pucciniano eseguito da due allievi della celebre cantante bulgara: il soprano Iolanda Massimo e il tenore Giuseppe Infantino, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Cadario. Al museo Maga apre un tris di nuove mostre con Vittorio Tavernari, Davide Coltro e l’Alfabeto del Contemporaneo.

(Ph. Edo Marelli)



EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – Novità da leccarsi i baffi da Al Posto Giusto Circolo The Family di Albizzate. Il locale di via XX Settembre 12 che ha da poco cambiato gestione lancia le nuove proposte per la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio. Tutte le informazioni

VARESE – Non solo home decor e arredo. La Primavera di Agricola Home & Garden è il festival delle piante e dei fiori che quest’anno trovano casa in un vivaio completamente rinnovato. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – A Villa e collezione Panza di Varese un torneo di scacchi. La Delegazione FAI di Varese e il Gruppo FAI Giovani Ovest Milano, propongono un pomeriggio di scacchi con la collaborazione della Società Scacchistica “Città di Varese” – Tutte le informazioni

BIELMONTE – Il Ponte del 25 aprile all’Oasi Zegna: due giorni per rigenerare corpo e mente immersi nella natura. Una proposta dedicata al benessere, all’alimentazione e agli stili di vita sani e sostenibili. Scopri il programma delle iniziative di giovedì 25 e venerdì 26 aprile all’Oasi Zegna – Tutte le informazioni

VARESE – La Giornata della Terra al parco di Villa Baragiola tra spettacoli e visite guidate. Il Centro geofisico prealpino apre al pubblico la dacia di Villa Baragiola domenica 28 aprile, mentre nel parco va in scena lo spettacolo Arbre magique – Tutte le informazioni

GEMONIO – A Gemonio torna Resistenza in Festa con due giorni di eventi e il concerto venerdì sera degli Africa Unite. La storica manifestazione organizzata dal Comitato Il Farina, in occasione del 25 Aprile torna al Parco delle Feste di Gemonio. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Festa Partonale a Cedrate: risottata e pranzo di gnocchi. Tutti invitati a partecipare alla festa patronale che si terrà nei prossimi giorni presso l’Oratorio di San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Il Mercato della Terra del Piambello raddoppia e da sabato 27 aprile arriva anche a Bisuschio. Sabato 27 aprile il Mercato della Terra con le sue bancarelle di prodotti freschi e stagionali a prezzi equi per chi compra e per chi vende – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un mondo di scambi: semi, talee e piante al Centro Didattico Scientifico di Tradate. Evento realizzato da Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Emozioni in Giardino, Ecomuseo della Valle Olona e Associazione Culturale Ecomuseo della Valle Olona – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Giusy Consoli la più amata dai varesini in concerto a Varese Vive. Con la cantante sul palco il chitarrista Luciano Zadro, il contrabbassista Marco Conti e il batterista Francesco D’Auria. L’appuntamento è a Varese per le ore 18 di domenica 28 aprile in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Raina Kabaivanska a Varese per il premio conferito ai big della lirica. Appuntamento nel prestigioso Salone Estense, domenica 28 aprile alle ore 15,30, dove avrà luogo un concerto pucciniano eseguito da due allievi della celebre cantante bulgara: il soprano Iolanda Massimo e il tenore Giuseppe Infantino, accompagnati al pianoforte dal M° Marco Cadario – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Ma Milan l’è un gran Milan? Quattro serate a Gazzada Schianno nel ricordo di Gaber e Jannacci. Docufilm da non perdere presentate da Claudio Farinone e ospitate nella Sala Consigliare di Villa De Strens per comprendere meglio una metropoli dalle mille sfaccettature – Tutte le informazioni

SAMARATE – Concerto tributo a Lucio Battisti a Samarate venerdì 26 aprile alle 21.30, presso Caffe’ Teatro. A salire sul palco sarà la Band EXODUS, Tributo a Battisti , attiva da anni sulla scena musicale nazionale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Tris di serate musicali in omaggio alla Beata Giuliana di Busto Arsizio. La parrocchia e l’associazione Riabitare celebrano la cofondatrice del Sacro Monte con un festival di musica e cultura – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

SOMMA LOMBARDO – “C’è ancora domani” inaugura il nuovo cineforum di Somma Lombardo. Venerdì e sabato le prime proiezioni del nuovo ciclo, che prevede tre film e sei date – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’anteprima di “The Fall Guy” e l’incontro con lo stuntman Simone Belli. Eccezionale anteprima al Miv, dove ci sarà anche un incontro con lo stuntman varesino – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A teatro la storia e le testimonianze di chi ha vissuto al Villaggio Cagnola. “Verso la vita” è una lettura con coro parlato, scritta a partire dalle interviste a 13 ex “cittadini” del Villaggio-Scuola Cagnola. In scena sul palco del Periferico – Tutte le informazioni

ISPRA – La Biblioteca di Ispra si trasforma in teatro per Natalì e la conchiglia misteriosa. Lo spettacolo per bambini e famiglie della Compagnia Roggero racconta di accoglienza e va in scena sabato 27 aprile alle ore 17. Ingresso libero – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Silvano Federici presenta l’autobiografia “Il mare addosso” alla Galleria Boragno. L’autore è uno dei 14 uomini dell’equipaggio dello scafo “Destriero”, che nel 1992 stabilì uno storico record di velocità per la traversata dell’Oceano Atlantico – Tutte le informazioni

VARESE – Prima Nazionale a Varese di “Anais. La strada per la libertà”. Un aperitivo letterario per la prima presentazione ufficiale del quarto romanzo di Matteo Gentile – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Tavernari, Coltro e l’Alfabeto del Contemporaneo: tris di nuove mostre al Maga. Domenica 28 aprile il MA*GA di Gallarate apre al pubblico tre nuove esposizioni che propongono un affondo sulla ricerca di Vittorio Tavernari e Davide Maria Coltro oltre al riallestimento della collezione permanente nato a partire dalla produzione video Alfabeto del Contemporaneo, in collaborazione con Sky Arte – Tutte le informazioni

VARESE – “Ground Zero” di Wim Wenders torna in esposizione a Villa Panza. L’opera fotografica in cinque atti del regista e fotografo tedesco Wim Wenders torna in esposizione a Villa Panza fino al 12 maggio 2024 – Tutte le informazioni

VENEZIA – Apre la Biennale di Venezia per ricordarci che siamo stranieri ovunque. Il curatore brasiliano Adriano Pedrosa presenta arte queer, outsider, folk e indigena. Il Leone alla carriera va all’artista brasiliana Anna Maria Maiolino e all’artista turca Nil Yalter – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate la mostra sull’Annunciazione “Eccomi, tre sillabe d’Amore”. Alla chiesa parrocchiale San Martino per il 40esimo di fondazione del Centro di Aiuto alla Vita – Tutte le informazioni

TREMEZZO COMO – Gli artisti di Varese e Como insieme nel nome di Plinio il Vecchio. Una mostra collettiva presenta a Villa Mainona a Tremezzo le opere degli artisti dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e dell’Associazione Culturale Segreta Isola di Como – Tutte le informazioni

INCONTRI

BREBBIA – Legalità e lotta alla criminalità: incontro socio-culturale. Appuntamento sabato 27 aprile prossimo, alle ore 17.00. Ospite l’Ispettore superiore in quiescenza Pino Vono, testimone d’eccezione e servitore fedele dello Stato a Catania – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

MALNATE – “In ricordo di Suzanne Ress”, una camminata e un nuovo sentiero a Malnate. Le Gev del Parco Valle del Lanza hanno organizzato una giornata speciale lungo l’anello del Fugascè per ricordare la collega morta nel 2023 – Tutte le informazioni

ROVELLO PORRO/ SARONNO – Una camminata da Rovello Porro a Saronno per inaugurare il nuovo ponte sul Lura. La camminata si terrà domenica 28 aprile. Il percorso è lungo circa 5 chilometri ed è adatto anche ai bambini – Tutte le informazioni

SPORT

GALLARATE – Liferun10: Gallarate per un giorno terra di sportivi. Una “classica” sui 10 km appartenente al calendario nazionale Fidal. Prevista anche una Miniliferun – Tutte le informazioni

VARESE – “Insieme si può”: una giornata di nordic walking per battere il Parkinson. Domenica 28 aprile dalle 9,30, il tratto di ciclopedonale tra il Lido di Bodio e la Schiranna ospita una staffetta speciale: familiari e malati si daranno il cambio per camminare insieme – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 aprile. Una camminata per inaugurare il nuovo ponte sul Lura, visite guidate al Santuario di Saronno e la presentazione del libro “I partigiani della pace” fra i principali eventi del weekend nel Saronnese – Tutte le informazioni

BAMBINI

Tante nuvole e un po’ di pioggia nell’ultimo weekend d’aprile che celebra la Giornata della Terra e propone alle famiglie laboratori, spettacoli e giochi

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 aprile. È il weekend della mezza maratona. In programma anche molti appuntamenti per i più piccoli, mostre e musica – Tutte le informazioni