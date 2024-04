Costellazione, il 25 Aprile in piazza a Carpi con Vasco Brondi e non solo

In una giornata simbolo di libertà e rinascita, il 25 Aprile 2024, la città di Carpi si veste di musica, arte e memoria con un evento straordinario che vedrà la partecipazione di artisti di spicco del panorama musicale e culturale italiano. Apertura cancelli ore 15:30. Dalle ore 16:30 alle ore 20:00 circa Piazza Martiri diventerà infatti palcoscenico di un evento unico, che commemorerà la Festa della Liberazione con un programma che unisce musica, cultura, letteratura e riflessione. L’evento, coordinato artisticamente da Vasco Brondi (foto sopra), è organizzato da IMARTS in collaborazione con il Comune di Carpi.

La giornata inizierà alle ore 16:30 con Nada che porterà a Carpi il suo concerto in duo accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra.

A seguire, dalle 17.30 circa, sarà la volta di Vasco Brondi che all’interno del suo concerto ospiterà, oltre alla stessa Nada anche Dario Brunori, Francesca Michielin, Massimo Zamboni, Silvia Ballestra e Paolo Cognetti. Ad accompagnare Vasco Brondi la band composta da Andrea Faccioli e Riccardo Onori alle chitarre, Niccolò Fornabaio alla batteria, Carlo Maria Toller al pianoforte e al basso e Clara Rigoletti al violino e alle tastiere. L’immagine ufficiale dell’evento è stata realizzata dall’illustratore Alessandro Baronciani.

In occasione di una ricorrenza così importante, Vasco Brondi ha accettato con entusiasmo la proposta di realizzare qualcosa che fosse più di un semplice concerto, invitando con sé sul palco alcuni dei musicisti ed esponenti della cultura che ha avuto il privilegio di conoscere e incontrare nel suo percorso.

“Questa Costellazione 25 aprile che mi sono immaginato è luminosa e splendente dal 1945. Quando il Comune di Carpi mi ha chiesto di immaginare qualcosa di speciale per questa giornata ho subito pensato a questo concerto corale e ho voluto coinvolgere altri musicisti, cantanti, scrittori, scrittrici. Questa celebrazione deve restare sempre viva, sempre collettiva. È una festa da vivere tutti assieme, la gioia della liberazione. La felicità che è possibile solo se condivisa. Visti dall’alto saremo dei punti luminosi e unendoci, sopra e sotto al palco, creeremo una costellazione. Un bellissimo disegno. La musica e la letteratura possono essere documenti storici lirici, possono farci rivedere il passato e immaginare il futuro.” – Vasco Brondi –

“Oggi diamo per scontato il fatto di poter esprimere la nostra opinione, di poterci informare tramite giornali liberi, di poter votare i nostri rappresentanti o anche più semplicemente di poterci aggregare ed associarci. Questi diritti, che caratterizzano la democrazia sono il frutto del sacrificio di innumerevoli uomini e donne che hanno combattuto per la nostra libertà. Celebrare il 25 aprile significa onorare la loro memoria e il loro coraggio. È con questo spirito che desideriamo offrire uno spettacolo di altissimo livello, per commemorare degnamente il valore e l’importanza di questa giornata.” – Alberto Bellelli, sindaco di Carpi –

Vasco Brondi arriva a questo appuntamento dopo il successo del suo ultimo album “Un segno di vita”, uscito il 15 marzo per Carosello Records. Un progetto che vede il cantautore esplorare nuove dimensioni musicali e tematiche profonde, confermando la sua capacità di narrare la contemporaneità con sensibilità e intelligenza. L’album, anticipato da tracce di forte impatto come “Illumina tutto” e “Fuoco dentro”, è accompagnato dal “Piccolo manuale di pop impopolare”, un libro che racconta il dietro le quinte della sua creazione artistica.

Infine, con otto date già sold out, Vasco Brondi questa primavera sarà in tour nei club con “Un segno di vita”: il cantautore è infatti atteso 5 aprile a Livorno (The Cage – SOLD OUT), l’11 aprile a Roncade (New Age – SOLD OUT), il 12 aprile a Bologna (Estragon – SOLD OUT), il 14 aprile a Milano (Magazzini Generali – SOLD OUT), il 16 e il 17 aprile a Roma (Largo Venue – SOLD OUT), il 18 aprile a Napoli (Duel Club), il 19 aprile a Cosenza (Unical), il 24 aprile a Senigallia (Mamamia), il 26 aprile a Perugia (Urban), il 4 maggio a Bologna per una seconda data (Estragon), il 7 maggio a Torino (Hiroshima – SOLD OUT) e, infine, l’8 maggio (SOLD OUT) e il 9 maggio a Milano (Magazzini Generali). Il tour è organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management. Informazioni e prevendite già disponibili su www.vascobrondi.it.

“COSTELLAZIONE 25 APRILE” è un evento gratuito che si configura come tappa importante nel percorso artistico di Vasco Brondi e un’occasione imperdibile per celebrare insieme i valori di libertà e resistenza che la data rappresenta, in un connubio perfetto tra musica di qualità e riflessione storica.