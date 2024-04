Emozioni a scuola, Anpi Gorla Minore racconta il 25 Aprile ai bambini

“Lo sapete perché la data del 25 Aprile è segnata in rosso sul calendario e perché non si va a scuola?”: con questo interrogativo è iniziato l’incontro fra alcuni membri della sezione Anpi di Gorla Minore e le classi quinte della scuola primaria gorlese.

Anche quest’anno, come previsto nel Piano di studio e in accordo con i docenti dell’istituto, i volontari hanno condiviso con i giovani studenti momenti importanti di scambio e riflessione, in vista della ricorrenza della Festa della Liberazione.

Con un linguaggio semplice, lavori di gruppo e con l’ausilio di filmati, gli incontri hanno puntato a coinvolgere i bambini, in modo da renderli più consapevoli dinanzi alla storia d’Italia e ad un passato che i loro nonni o bisnonni hanno conosciuto da vicino.

«Ogni anno andiamo nelle scuole per incontrare i bambini delle classi quinte – spiega il presidente di Anpi Gorla Minore Paolo Airoldi – per raccontare loro cosa furono guerra e dittatura e perché tante persone vollero impegnarsi in nome della libertà e della democrazia per liberare l’Italia dal regime nazi-fascista. Ogni volta restiamo stupiti di quanto interesse mostrino i bambini, capaci di cogliere il nostro messaggio. Un’attenzione manifestata nei nostri riguardi che, anche le stesse insegnanti, hanno più volte evidenziato».

Oltre ai focus sulla Costituzione, la rilevanza del voto e della partecipazione e la descrizione di cosa fu il Fascismo, uno dei momenti più partecipati è l’ascolto della testimonianza di Natale Perin, gorlese medaglia di bronzo per la Resistenza: «Ogni anno, immancabilmente, il signor Natale ci raggiunge durante gli incontri a scuola e dedica il suo tempo a spiegare cosa lo convinse a impegnarsi come staffetta partigiana. I giovanissimi studenti lo ascoltano stupiti e restano sempre incuriositi dal poter ammirare la sua medaglia».

«Ciò che cerchiamo di fare – prosegue Airoldi – è farli anche riflettere sull’età di Perin durante la Resistenza, circa 13 anni – quindi poco più grande di loro – e su come, nonostante fosse un ragazzino, decise di rischiare la vita nella lotta contro il regime nazi-fascista».

«Il nostro Natale compirà 93 anni a dicembre, ma non è mai stanco di far riflettere le giovani generazioni su quanto la guerra e la privazione della libertà portate dal fascismo fossero dure».

«Anche guardando all’attualità della guerra oggi, con i conflitti in corso, abbiamo cercato di portare nelle scuole il racconto di quella che è stata la storia, la nostra storia, invitando infine gli studenti a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile».

La testimonianza di Natale Perin in una intervista a Varesenews di qualche anno fa: