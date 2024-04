Costruire un Erbario senza foglie con Remida al Chiostro di Voltorre

Attività per bambini dai 6 ai 100 anni con stampa monotipo di elementi naturali e riuso creativo di carte e timbri, domenica 28 aprile alle ore 15

Costruire un Erbario senza foglie, usando diversi tipi di carta e la stampa monotipo di fiori, piante e altri elementi naturali, è la proposta di ReMida per il laboratorio in programma domenica 28 aprile alle ore 15 al Chiostro di Voltorre.

L’appuntamento chiude il ciclo dei laboratori dedicati alla Carta, elemento che, prima ancora di essere materia, a ReMida è udiventato un luogo. Un luogo fatto di colori, spazi e materiali da esplorare per creare, ciascuno, il proprio mondo di carta.

Libri e diari di bordo sono nati in queste settimane da timbri originali, carte di recupero, disparati colori, chiodi, martelli, forbici, aghi, fili e nastri.

Anche quest’ultimo laboratorio è aperto a famiglie e adulti, per bambini dai 6 ai 100 anni ed è condotto da Sara Dalla Pozza e Paola Bertaglia.

Entrata a offerta, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionilabremida@gmail.com.

La sede di Remida Varese è al Chiostro di Voltorre a Gavirate (parcheggio in Via San Michele).

REMIDA VARESE

Remida Varese è un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui di materiali di scarto di provenienza industriale, artigianale e naturale da riutilizzare in processi creativi.

A gestire l’attività è l’Associazione di promozione sociale Altrementi che propone attività e laboratori creativi in sede o itineranti. I laboratori di Remida sono rivolti a bambini, ragazzi, adulti e anziani, invitati a sperimentare ed esplorare materiali non convenzionali e le loro potenzialità.

Scopo di Remida è promuovere l’idea che lo scarto, il non convenzionale, sia portatore di un messaggio etico, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di inutile e di rifiuto.

Il Centro Remida Varese, al Chiostro di Voltorre, fa parte di un network che vede già coinvolte 7 realtà italiane (Reggio Emilia – il primo, nato nel 1996 – Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova, Napoli oltre a Varese) ed estere (Francia, Danimarca, Svezia, Canada, Australia e Argentina).