Cotta: “Pareggiare così è una follia. C’è stato un blackout totale”

VARESE – PINEROLO 1-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): È una partita che non si spiega. Abbiamo rischiato di prendere gol in diverse situazioni e alla fine è arrivato da rimessa laterale, è una follia. Non è semplice fare una valutazione della partita perché se a tempo scaduto ti ripeti in questi errori, poi li paghi a caro prezzo. Dopo il gran gol di Zazzi, nel secondo tempo ci siamo affacciati bene nella loro area portando palla in ampiezza e impensierendoli più volte. Ferrari è stato molto bravo in alcune situazioni. Purtroppo non l’abbiamo chiusa subito ed è andata così. Questo è il calcio, sicuramente, ma noi facciamo harakiri da soli. Dobbiamo andare avanti, questa è l’unica cosa a cui pensare».

COTTA 2: Che cosa è mancato oggi? È mancata la freschezza, la capacità di chiudere la partita e la lucidità nel palleggio tenendo la palla lontana dalla nostra area. Quello che lascia l’amaro in bocca è il modo con cui è arrivata questa sconfitta. Complimenti al Pinerolo che ha fatto la sua onesta partita. Penso che dobbiamo fare una riflessione su queste partite, perché abbiamo sbagliato il modo di pensare regalando al Pinerolo un gol, e non è la prima volta. C’è stato un blackout totale. La squadra era pronta ad affrontare queste situazioni, non so se è stata una questione di paura o di poca responsabilità dei giocatori. Non voglio parlare dei singoli perché è un risultato figlio del gruppo, ma farò le mie dovute valutazioni e vedremo chi ci sarà domenica contro il Chisola.

STEFANO MOLINARI (difensore Varese): Siamo molto delusi per il risultato perché la partita si era messa sul binario giusto col il gol di Zazzi. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene il possesso subendo pochissimo, dispiace perché era un gol evitabile. Dobbiamo ripartire subito perché domenica ci attende una grande sfida contro il Chisola. Non è stata una sfida semplice per diversi fattori, forse abbiamo cercato poco i cross ma rimanevano in tanti nella loro area e non era facile arrivare al tiro. Quando la partita si prolunga così tanto sull’1-0, c’è il rischio di prendere gol su rimpallo come è successo. Dobbiamo fare più attenzione a queste situazioni, è una cosa su cui abbiamo lavorato ed è un peccato che sia andata così. Il Chisola? è una squadra importante che proverà a imporre il suo gioco, ma noi faremo lo stesso. Sarà sicuramente una partita più aperta rispetto ad oggi. In settimana lavoreremo e ci faremo trovare preparati.