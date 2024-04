Creatività e impegno sociale: il liceo artistico Frattini ristruttura una panchina rossa

Una panchina rossa ristrutturata dai ragazzi del liceo artistico Frattini. Sarà inaugurata in via Valverde venerdì 5 aprile.

Il progetto, che porta appunto la firma degli alunni della classe 3G del Liceo Artistico A.Frattini, è realizzao in convenzione con l’assessorato ai servizi educativi del Comune di Varese.

L’evento nasce come esito finale di un progetto di Pcto (alternanza scuola-lavoro) svolto dalle studentesse e dagli studenti della classe 3G, con le loro professoresse, Maria Giovanna Micali, Michela Pertile e Silvia Bottazzini, e organizzato dalla Professoressa Alessandra Ferrario, responsabile della Prevenzione, patrocinato e in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Varese e l’assessora Rossella di Maggio. I ragazzi, durante il percorso, hanno incontrato, per momenti di riflessione e confronto, Rossella Di Maggio, Luisa Cortese e Michela Prando di Eos.

Hanno, infatti, partecipato, alle varie fasi del progetto, gli Stati Generali delle donne, la rete antiviolenza di cui facciamo parte “Questo non è amore” e il centro antiviolenza Eos, che, ormai da anni, incontra tutte le nostre classi terze per momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema della parità di genere e della violenza contro le donne. Questo nell’ottica della Prevenzione e del Benessere Psicosociale che la nostra scuola promuove attraverso un curriculum verticale della prevenzione (inserito nel Ptof della scuola) che tocca tutte le classi con tematiche diverse a seconda delle età.

La scelta di lavorare su questa tematica nelle classi, e di trasformare i relativi momenti di sensibilizzazione in azioni artistiche che abbiano ricadute sulla cittadinanza, nasce dalla riflessione sulla pervasività del fenomeno della violenza contro le donne sia in fasce d’età abbastanza precoci sia nel mondo adulto.

E’ sempre importante che i nostri studenti, le nostre studentesse e la cittadinanza tutta, conoscano e riflettano su come si instaurano i meccanismi di violenza di genere, perché i primi passaggi della spirale della violenza non sono sempre così visibili o riconosciuti come rischiosi. Comportamenti come svalorizzazione, isolamento, intimidazioni, sono, purtroppo, molto presenti anche nei rapporti tra adolescenti. Per questo il valore aggiunto della panchina rossa di Via Valverde è quello di essere facilmente visibile in una zona frequentata dai moltissimi studenti e studentesse dell’Artistico, dello Scientifico e della Vidoletti.

Il lavoro di ristrutturazione creativa della panchina rossa di Via Valverde e l’evento, aperto alla cittadinanza, della sua inaugurazione sono, quindi, uno dei nostri modi per continuare a sostenere, in modo creativo.

Tutti sono invitati a partecipare a #IOSONOUNADIUNADIMOLTE: venerdì 5 aprile 2024 dalle 14.15 alle 15.20 presentazione e visita mostra lavori 3G presso il Non-Museo del Liceo Artistico Frattini e dalle 15.20 alle 15.45 con letture a cura di Eos e l’inaugurazione della panchina rossa presso via Manin angolo via Valverde.